नेटफ्लिक्स पर डेढ़ महीने से ट्रेंड कर रही है ये इकलौती फिल्म, टॉप 10 में शामिल हैं ये फिल्में

ये हैं नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड होने वाली फिल्में। इस लिस्ट में एक फिल्म पिछले डेढ़ महीने से ट्रेंड में बनी हुई है।
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म सन ऑफ सरदार बेशक थिएटर पर फ्लॉप चल रही हो लेकिन नेटफ्लिक्स पर पिछले कुछ समय से टॉप पर बनी हुई है। इस फिल्म में रवि किशन ने भी अहम किरदार निभाया है।
एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा बिना किसी सुपरस्टार के सिर्फ अपनी शानदार कहानी के दम पर टॉप 10 में बनी हुई है। पिछले हफ्ते ये फिल्म तीसरे नंबर पर थी और आज दूसरे नंबर पर बनी हुई है। इस शानदार फिल्म में विष्णु भगवान के 10 अवतारों को दिखाया गया है।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। हालांकि, ये फिल्म साल 2022 में आई थी। लेकिन हाल में इसी फिल्म का प्री सीक्वल रिलीज हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है।
नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की लिस्ट में चौथे नंबर पर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 बनी हुई है। फिल्म की कहानी जाति पर आधारित है। ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आ रही है।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा भी जब से नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। थिएटर पर धमाका करने के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। धड़क 2 पांचवें नंबर पर बनी हुई है।
छठे नंबर पर मलयालम भाषी फिल्म ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा है। अल्ताफ सलीम ने फिल्म का डायरेक्शन किया है जो एक ब्लैक कॉमेडी है।
इस लिस्ट में सातवें नंबर पर मनोज बाजपेयी की चर्चित फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे है। ये फिल्म भी पिछले कुछ वक्त से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है।
इस लिस्ट में आठवें नंबर पर अजय देवगन की रेड 2 है जो पिछले कुछ समय से OTT प्लेटफार्म पर बनी हुई है। फिल्म की कहानी एक पॉलिटिशियन के घर पर मारे गए इनकम टैक्स के छापे पर बेस्ड है।
विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम पिछले कुछ वक्त से नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। फिल्म को पसंद करने वाली ऑडियंस को कहानी पसंद आ रही है। फिल्म नौवें नंबर पर बनी हुई है।
इस लिस्ट में 10 वें नंबर पर फहद फासिल और वडिवेलू कीफिल्म मारीसन है। ये फिल्म पिछले डेढ़ महीने से लगातार ट्रेंड कर रही है। फिल्म एक बुजुर्ग और चोर की है।मारिसन का क्लाइमेक्स ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया था।