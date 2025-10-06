नेटफ्लिक्स पर डेढ़ महीने से ट्रेंड कर रही है ये इकलौती फिल्म, टॉप 10 में शामिल हैं ये फिल्में

महावतार नरसिम्हा

एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा बिना किसी सुपरस्टार के सिर्फ अपनी शानदार कहानी के दम पर टॉप 10 में बनी हुई है। पिछले हफ्ते ये फिल्म तीसरे नंबर पर थी और आज दूसरे नंबर पर बनी हुई है। इस शानदार फिल्म में विष्णु भगवान के 10 अवतारों को दिखाया गया है।