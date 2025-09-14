नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड पर रही हैं ये 10 फिल्में, इस फिल्म ने आते ही बनाई नंबर 1 पर जगह

मेट्रो इन दिनों

इस लिस्ट में छठे नंबर पर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी फिल्म मेट्रो इन दिनों है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फज़ल, फातिमा सना शेख, पंकज त्रिपाठी, कोंकना सेनशर्मा, अनुपम खेर, नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स हैं। इस इमोशनल जर्नी को ऑडियंस पसंद कर रही है।