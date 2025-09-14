नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड पर रही हैं ये 10 फिल्में, इस फिल्म ने आते ही बनाई नंबर 1 पर जगह

ये रही भारत नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाली फिल्मों की लिस्ट। इन फिल्मों ने किया धमाका।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा हाल में नेटफ्लिक्स और स्ट्रीम की गई है। ये सीरीज आते ही टॉप 10 में नंबर 1 पर पहुंच गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। अब OTT ऑडियंस को भी कहानी पसंद आ रही है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मनोज बाजपाई की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे है। इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। फिल्म में मनोज बाजपाई लीड इंस्पेक्टर के किरदार में हैं।
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक फिल्म मटेरियलिस्ट्स है। इस फिल्म को सेलीन सॉन्ग ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में डकोटा जॉनसन, क्रिस इवांस और पेड्रो पास्कल लीड किरदारों में नजर आए हैं।
चौथे नंबर पर विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म किंगडम है। ये एक तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक जासूस पर आधारित है। फिल्म थिएटर रिलीज के बाद हाल में नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है।
इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर फहद फासिल और वडीवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन है। ये फिल्म पिछले कुछ वक्त से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। ऑडियंस को फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस पसंद आई है।
इस लिस्ट में छठे नंबर पर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी फिल्म मेट्रो इन दिनों है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फज़ल, फातिमा सना शेख, पंकज त्रिपाठी, कोंकना सेनशर्मा, अनुपम खेर, नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स हैं। इस इमोशनल जर्नी को ऑडियंस पसंद कर रही है।
जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान इस लिस्ट में सांतवे नंबर पर है। ये एक जासूस की कहानी है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो पसंद किया जा रहा है। फिल्म का डायरेक्शन अरुण गोपालन ने किया है।
आठवें नंबर पर अमेरिकी मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म कराटे किड: लीजेंड्स बच्चों की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से है। फिल्म में आइकॉनिक एक्टर जैकी चैन और राल्फ मैकचियो लीड रोल में हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर पसंद की जा रही है।
इस लिस्ट में नौवे नंबर पर काजोल की फिल्म मां है। माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म को नेटफ्लिक्स पर पर ट्रेंड कर रही है। इस हॉरर फिल्म को प्यार मिल रहा है।
दसवें नंबर पर जर्मनी फिल्म फॉल फॉर मी है जिसका डायरेक्शन शेरी होरमैन ने किया है और कहानी लिखी है स्टेफ़नी साइकोल्ट ने। इस फिल्म में स्वेनजा जंग और थियो ट्रेब्स ने लीड रोल निभाया है।