नेटफ्लिक्स पर आते ही छाई इस सुपरस्टार की फिल्म, 3 साल पुरानी ये मूवी भी आज कर रही है ट्रेंड

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में। इस एक फिल्म ने आते ही किया धमाका। वहीं 2022 की ये फिल्म बा कर रही है कमाल।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 आते ही नेटफ्लिक्स पर छा गई है। बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 को खास रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन अब फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर नंबर पर कमाल कर रही है। हालांकि, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। लेकिन क्योंकि फिल्म का प्रीक्वल हाल में रिलीज हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहा है ऐसे में पहला पार्ट भी ट्रेंड में है। नंबर 2 पर बनी हुई है।
महावतार नरसिम्हा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। भगवान विष्णु के दस अवतारों के बारे में बात करती ये एनिमेटेड फिल्म पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई हुई। इस बार नंबर 3 पर है।
अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। लेकिन फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ऑडियंस मिल रही है। फिल्म जब से OTT पर आई है तभी से ट्रेंड कर रही है। फिल्म चौथे नंबर पर बनी हुई है।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 तेलुगू भाषा में भी ट्रेंड कर रही है। लिस्ट में पांचवा नंबर मिला है।
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 जातिवाद पर बात करती है। इस फिल्म पिछले कुछ हफ्तों से टॉप 10 ट्रेंड में शामिल है। इस बार फिल्म छठे नंबर पर छाई हुई है।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा अब भी ट्रेंड में छाई हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का धमाका किया था और अब नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। इस बार नंबर सात पर।
साइमन स्टोन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द वूमन इन केबिन 10 आते ही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी जो श्रपनेल और अन्ना वाटरहाउस ने लिखी है।
मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड का हिस्सा बनी हुई है। फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है। अलग कहानी और मजेदार स्क्रीनप्ले ऑडियंस को जोड़े हुए है।
ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे हिंदी ऑडियंस भी पसंद कर रही है। फिल्म में फहद फासिल को रोमांटिक अंदाज में देखना फैंस को खुश कर रहा है। फिल्म 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।