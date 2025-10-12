नेटफ्लिक्स पर आते ही छाई इस सुपरस्टार की फिल्म, 3 साल पुरानी ये मूवी भी आज कर रही है ट्रेंड

कांतारा: चैप्टर 1

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर नंबर पर कमाल कर रही है। हालांकि, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। लेकिन क्योंकि फिल्म का प्रीक्वल हाल में रिलीज हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहा है ऐसे में पहला पार्ट भी ट्रेंड में है। नंबर 2 पर बनी हुई है।