नेटफ्लिक्स पर आते ही ट्रेंड कर रही है ये साउथ फिल्म, पीछे रह गई ऋतिक की वॉर 2, अहान की सैयारा

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में। इस बार साउथ फिल्में चल रही है आगे।
धनुष स्टारर इटली कढाई एक तमिल फिल्म है जो OTT पर आते ही ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म एक इडली की दूकान को बचाने की कहानी के बारे में हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल में OG। खबरों में बनी हुई है। थिएटर पर धमाका करने के बाद ये क्राइम थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। नेटफ्लिक्स ये फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में गुजराती सुपरनेचुरल हॉरर सीक्वल वश लेवल 2 भी है। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद यह फिल्म पसंद की जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस हफ्ते नंबर 3 पर बनी हुई है
चौथे नंबर पर हॉलीवुड फिल्म ए हाउस ऑफ डायनामाइट बनी हुई है। फिल्म में अमेरिकी पॉलिटिक्स की बात की गई है। फिल्म का डायरेक्शन कैथरीन बिगेलो ने किया है और कहानी लिखी है नोआ ओपेनहाइम ने। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 4 पर बनी हुई है।
ग्रेटर कलेश नाम की फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है। यह परिवार-ड्रामा फिल्म है जिसमें दिल्ली लौटने वाली ट्विंकल को परिवार की दिक्कतों के बारे में पता चलता है। ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में छठे नंबर पर महावतार नरसिम्हा बनी हुई है। ये एक 3D एनिमेशन आधारित पौराणिक फिल्म है जिसमें भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार के रूप में राक्षस हिरण्यकश्यप से युद्ध करते दिखाया गया है।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कुछ कमाल नहीं कर पाई। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक से अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब ये फिल्म पिछले कुछ वक्त से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। इस लिस्ट ये फिल्म सातवें नंबर पर बनी हुई है।
मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म सैयारा पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड कर रही है। इस बार फिल्म आठवें नंबर पर नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
उफ ये सियापा एक अनोखी डायलॉग-रहित कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें एक साधारण इंसान गलती से ड्रग पार्सल में फंस जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा। ये फिल्म नौवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 दसवें नंबर पर बनी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन OTT पर ट्रेंड कर रही है।