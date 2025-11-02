नेटफ्लिक्स पर आते ही ट्रेंड कर रही है ये साउथ फिल्म, पीछे रह गई ऋतिक की वॉर 2, अहान की सैयारा

वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कुछ कमाल नहीं कर पाई। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक से अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब ये फिल्म पिछले कुछ वक्त से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। इस लिस्ट ये फिल्म सातवें नंबर पर बनी हुई है।