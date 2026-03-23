Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स पर छाए सनी देओल, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार, साउथ फिल्मों को दी पछाड़

आज नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में छाई हुई हैं। इन फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। लिस्ट में आगे चल रही हैं बॉलीवुड फिल्में।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 हाल में ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई है। प्लेटफार्म पर आते ही धुरंधर को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर बनी हुई है। देशभक्ति पर बेस्ड सनी देओल की इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है।
थिएटर में रणवीर सिंह की धुरंधर 2 छाई हुई है और नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का धमाका जारी है। जनवरी के आखिरी में OTT पर आई आदित्य धर की ये फिल्म अभी तक टॉप 10 में शामिल हैं। आज फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
मेड इन कोरिया इंडियन ऑडियंस की फेवरेट फिल्म बन गई है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी भारतीय लड़की की है जो कोरिया जाने का सपना देखती है। बड़े होकर उसका ये सपना अनोखे तरीके से पूरा होता है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन नाम की एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा फिल्म पसंद की जा रही है। फिल्म को स्टीवन नाइट ने बनाया है जो आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
विद लव नाम की एक तमिल फिल्म पिछले कुछ हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। इस फिल्म की कहानी दो स्कूलमेट्स की कहानी है को एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं। ये फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
हॉलीवुड फिल्म वॉर मशीन साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। आर्मी रेंजर्स को लड़ते और सरवाइव करते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
फंकी तेलुगू फिल्म फंकी भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इस फिल्म की कहानी लीड एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो फिल्म डायरेक्ट कर रहा है और प्रोड्यूसर से मोटी रकम वसूल चुका है। इस कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला है। आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
अनोरा नाम की एक अमेरिकन फिल्म भी छाई हुई है। इस फिल्म की कहानी सेक्स वर्कर की जिंदगी को दिखाती है। फिल्म डार्क कॉमेडी थीम पर बनी है जो आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
आलिया भट्ट की फिल्म राजी आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक भारतीय एजेंट पर बेस्ड है जो पाकिस्तान में रहकर जासूसी करती है। ये फिल्म आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 एक कोर्टरूम ड्रामा है। दोनों एक्टर्स को उनके काम के लिए पसंद किया गया था। अब ये फिल्म नंबर 10 पर नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।