Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स पर छाए सनी देओल, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार, साउथ फिल्मों को दी पछाड़

फंकी

फंकी तेलुगू फिल्म फंकी भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इस फिल्म की कहानी लीड एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो फिल्म डायरेक्ट कर रहा है और प्रोड्यूसर से मोटी रकम वसूल चुका है। इस कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला है। आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।