नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये शानदार 10 फिल्में, इस सुपरस्टार की फिल्म ने सबको छोड़ा पीछे

जॉली LLB 3

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 थिएटर के बाद हाल में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई है। थिएटर ऑडियंस से मिले-जुले रिव्यू और कलेक्शन के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी काम किया है।