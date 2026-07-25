Netflix Top 10: देशभर में शनिवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, नंबर- 1 पर इसने बनाई जगह

25 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में

नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग की इस वीक की लिस्ट बेहद ही मजेदार है। इस लिस्ट में कई फिल्में ऐसी रही जो थिएटर पर भले ही फीकी रहीं वो अब ओटीटी पर रिलीज होते ही छा गई हैं। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है और ट्रेंड कर रही हैं। नेटफ्लिक्स पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में। ये रही लिस्ट-