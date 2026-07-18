Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Netflix Top 10: आज शनिवार को देश में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, राम चरण की पेड्डी रह गई पीछे

आज शनिवार को नेटफ्लिक्स पर शानदार फिल्में देशभर में देखी जा रही हैं। सनी देओल की एक फिल्म सभी पर भारी पड़ती दिख रही है। राम चरण की पेड्डी पीछे रह गई है। ये है आज देखी जाने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट।

Usha ShrivasJul 18, 2026 12:16 pm IST
1/11

नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंड

आज नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में। ये रही लिस्ट-

2/11

इक्का

सनी देओल की फिल्म इक्का आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें अक्षय खन्ना ने भी अहम किरदार निभाया है।

3/11

पति पत्नी और वो दो

आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल में नेटफ्लिक्स पर आई है और आते ही छाई हुई है। तीन हीरोइन के बीच फंसे आयुष्मान की कॉमेडी फिल्म OTT ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये फिल्म आज नंबर 2 पर ट्रेंड का रही है।

4/11

स्निपर

एक्शन से भरी हुई फिल्म स्निपर पसंद की जा रही है। फिल्म अमेरिकी स्निपर की असली कहानी पर आधारित है जो आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

5/11

डिजायर

ये एक मेक्सिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसकी कहानी हैरान करती है। आज ये फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

6/11

पेड्डी

राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेड्डी इस लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर ने लीड हीरोइन का किरदार निभाया है।

7/11

दादी की शादी

कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे ऑडियंस से खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है। ब्लास्ट

8/11

ब्लास्ट

साउथ फिल्म ब्लास्ट लंबे समय से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म की खास कहानी ने इसे इतने समय बाद भी ऑडियंस का फेवरेट बनाया हुआ है। फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।

9/11

जर्नी 2

एक एक्शन, जंगल एडवेंचर फिल्म फिल्म जर्नी 2 पसंद की जा रही है और आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।

10/11

भूत बंगला

अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म भूत बंगला थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। आज फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

11/11

सिंग गीतम

ये एक मजेदार फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे गांव की है जो सोना उगलता है। लेकिन फिर वहां कुबेर देवता का श्राप लग जाता है। फोल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।

Sunny Deol akshaye khanna Ayushmann Khurrana अन्य..
Hindi NewsफोटोमनोरंजनNetflix Top 10: आज शनिवार को देश में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, राम चरण की पेड्डी रह गई पीछे