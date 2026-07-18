Netflix Top 10: आज शनिवार को देश में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, राम चरण की पेड्डी रह गई पीछे

पति पत्नी और वो दो

आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल में नेटफ्लिक्स पर आई है और आते ही छाई हुई है। तीन हीरोइन के बीच फंसे आयुष्मान की कॉमेडी फिल्म OTT ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये फिल्म आज नंबर 2 पर ट्रेंड का रही है।