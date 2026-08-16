Netflix Top 10: शनिवार को दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जा रहीं ये फिल्में, 8 हफ्ते से लिस्ट से नहीं हटी ये मूवी

शनिवार को दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जा रहीं ये फिल्में

नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग का हर किसी को ब्रेसब्री इंतजार रहता है। ओटीटी लवर्स को हर वीक ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि इस वीक कौन सी फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में। ये रही लिस्ट-