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Netflix 10 Trend: राम चरण की पेड्डी को इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने दी पछाड़, सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं फिल्में

इस शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर नई फिल्मों की बाढ़ आई है। सनी देओल से लेकर आयुष्मान खुराना समेत इन सेलेब्स की नई फिल्में आते ही देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। ट्रेंड कर रही फिल्मों की बात करें तो सनी देओल ने राम चरण की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है।

Usha ShrivasJul 11, 2026 03:15 pm IST
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नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में

आज नेटफ्लिक्स पर ये 10 शानदार फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। सनी देओल ने राम चरण की पेड्डी को पीछे छोड़ दिया।

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इक्का

सनी देओल की इक्का इस समय की सबसे चर्चित फिल्म है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें सनी देओल लंबे समय बाद फिर से वकील के काले कोर्ट में नजर आ रहे हैं। फिल्म में धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने अहम किरदार निभाया है। ये फिल्म बीते दिन यानी 10 जुलाई को रिलीज हुई है और आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

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पेड्डी

इस लिस्ट में नंबर 2 पर राम चरण की फिल्म पेड्डी है। फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। आज पेड्डी नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

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पति पत्नी और वो दो

आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो को थिएटर ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है और आते ही नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

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&nbsp;दादी की शादी

कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है जिससे रिद्धिमा कपूर ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया है। फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

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सिंग गीतम

सिंग गीतम नाम की एक म्यूजिकल ड्रामा तेलुगू फिल्म है। फिल्म में अयान, अहिल्या ने लीड रोल निभाया है। फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

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ब्लास्ट

तमिल फिल्म ब्लास्ट एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो पिछले लंबे समय से खबरों में बनी हुई है। आज ये फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।

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एनोला होम्स 3

एनोला होम्स 3 एनोला की कहानी है जो अपने भाई को बचाने के लिए एक छिपे खजाने तक पहुंच जाती है। फिल्म मजेदार है और आज नंबर 7 पर बनी हुई है।

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भूत बंगला

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला थिएटर के बाद अब नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। इस हॉरर फिल्म को थिएटर ऑडियंस ने मिलाजुला रिएक्शन दिया था। अब ये फिल्म नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।

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राजा शिवाजी

रितेश देशमुख ने हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ इसमें लीड रोल में भी वही हैं। फिल्म आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही थी।

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वॉइसमेल्स फॉर इजाबेल

वॉइसमेल्स फॉर इजाबेल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी बहन की मौत के बाद उसके नंबर पर वॉइसमेल भेजती है। अब ये नंबर को बड़ा बिजनेसमैन यूज करता है और उसे वॉइसमेल भेजने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। आज ये फिल्म 10 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

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