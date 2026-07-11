Netflix 10 Trend: राम चरण की पेड्डी को इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने दी पछाड़, सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं फिल्में

इक्का

सनी देओल की इक्का इस समय की सबसे चर्चित फिल्म है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें सनी देओल लंबे समय बाद फिर से वकील के काले कोर्ट में नजर आ रहे हैं। फिल्म में धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने अहम किरदार निभाया है। ये फिल्म बीते दिन यानी 10 जुलाई को रिलीज हुई है और आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।