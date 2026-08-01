Netflix Top 10: शनिवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, सबको पछाड़ नंबर- 1 पर इसने बनाई जगह

शनिवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में

ओटीटी लवर्स को हर वीक नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग की इस वीक की लिस्ट सामने आ चुकी है, जो बेहद ही मजेदार है। इस लिस्ट में कई ऐसे फिल्में शामिल हैं, जो थिएटर पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं, लेकिन ओटीटी पर बवाल मचा रही हैं। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है और ट्रेंड कर रही हैं। नेटफ्लिक्स पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में। ये रही लिस्ट-