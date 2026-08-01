Netflix Top 10: शनिवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, सबको पछाड़ नंबर- 1 पर इसने बनाई जगह

ओटीटी लवर्स को हर वीक नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग की इस वीक की लिस्ट सामने आ चुकी है, जो बेहद ही मजेदार है। इस लिस्ट में कई ऐसे फिल्में शामिल हैं, जो थिएटर पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं, लेकिन ओटीटी पर बवाल मचा रही हैं। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है और ट्रेंड कर रही हैं। नेटफ्लिक्स पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में। ये रही लिस्ट-
सनी देओल की फिल्म इक्का आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें अक्षय खन्ना ने भी अहम किरदार निभाया है।
अर्जुन दास और अन्ना बेन अभिनीत फिल्म 'कॉन सिटी' जून में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 24 जुलाई, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। हरीश दुरैराज द्वारा निर्देशित फिल्म 'कॉन सिटी' एक असामान्य ठगों के समूह की कहानी है, जो कर्नाटक के मुल्की में एक छोटा होटल चलाते हुए एक मध्यमवर्गीय परिवार होने का दिखावा करते हैं। टॉप 10 की लिस्ट में ये फिल्म दूसरे नंबर पर है।
आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल में नेटफ्लिक्स पर आई है और आते ही छाई हुई है। तीन हीरोइन के बीच फंसे आयुष्मान की कॉमेडी फिल्म OTT ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये फिल्म आज नंबर तीसरे पर ट्रेंड कर रही है।
यह सीरीज बच्चों के साथ देखने के लिहाज से नहीं है। कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है, जो अपनी बेटी के स्विमिंग कोच के साथ अफेयर कर लेती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे यह रोमांस एक खूनी खेल में बदलने लगता है। डिजायर एक मेक्सिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी आपको हैरान करेगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर चार पर ट्रेंड कर रही है।
साउथ एक्टर अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अर्जुन सरजा की एक्शन एंटरटेनर 'ब्लास्ट' ने थिएटर में अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसे में ये फिल्म लंबे समय से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
नीतू कपूर और कपिल शर्मा स्टारर 'दादी की शादी' एक फैमिली ड्रामा है, जो बुजुर्गों की अकेलेपन की समस्या को दिखाने की कोशिश करती है। इस लिस्ट में ये फिल्म नंबर 6 पर है।
राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेड्डी इस लिस्ट में नंबर 7 पर पहुंच गई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर ने लीड हीरोइन का किरदार निभाया है। मूवी में राम चरण के अलावा जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु अहम किरदार में हैं।
72 आवर्स यह टिम स्टोरी द्वारा निर्देशित और केविन हार्ट अभिनीत एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी। इस लिस्ट में ये फिल्म नंबर 8 पर है।
अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म भूत बंगला थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स ऑडियंस को भी बवाल मचा रही है। फिल्म ने दर्शकों को जमकर हंसाया है। नेटफ्लिक्स की लिस्ट में भूत बंगला नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है
एक्शन से भरी हुई फिल्म स्निपर पसंद की जा रही है। फिल्म अमेरिकी स्निपर की असली कहानी पर आधारित है जो आज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।