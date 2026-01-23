नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर का नाम जान हो जाएंगे हैरान

नेटफ्लिक्स की भारत में ट्रेंड कर रहे शोज की लिस्ट में सिर्फ 4 भारतीय शोज हैं और बाकी इंग्लिश, कोरियन और जपानी शोज हैं। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किसने नंबर 1 पर बाजी मारी है।
इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सीरीज एयरपोर्ट पर जो लोग स्मगलिंग करते हैं, उस पर स्टोरी दिखाई गई है। इमरान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। वह इसमें कस्टम ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं।
दूसरे नंबर पर कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो है। इस शो में जो हाल ही में क्रिकेटर्स आए थे, युवराज सिंह, विरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ और इस एपिसोड को काफी पसंद किया गया है।
कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड एक कोरियर सीरीज है जो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यह सीरीज एक मल्टीलिंगुअल इंटरप्रेटर और एक टॉप एक्ट्रेस के रिलेशन पर है।
चौथे नंबर पर है सीरीज हिज एंड हर्स। यह एक थ्रिलर सीरीज है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
सिंगल पापा बनना चाहता है। हालांकि उसकी ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इस दौरान उसे क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यही सीरीज में दिखाया है।
छठे नंबर पर है फिर जपान की सीरीज जुजुत्सु कैसेन। यह इस सीरीज का तीसरा सीजन है।
सातवें नंबर पर है सिंगल्स इन्फर्नो सीरीज। इसमें दिखाया गया है कि 9 यंग कोरियन सिंगल प्यार की खोज में एक आइलैंड पर जाते हैं।
आठवें नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन है। इस सीजन के फैंस काफी हैं भारत में भी और इसके हर सीजन को अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
वहीं नौवें नंबर पर सेवन डायल्स है। यह एक मर्डर मिस्ट्री है जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी है।
10वें नंबर पर 90's अ मिडल क्लास बायोपिक है। यह तेलुगु फैमिली ड्रामा सीरीज है।