नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर का नाम जान हो जाएंगे हैरान

तस्करी द स्मगलर्स

इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सीरीज एयरपोर्ट पर जो लोग स्मगलिंग करते हैं, उस पर स्टोरी दिखाई गई है। इमरान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। वह इसमें कस्टम ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं।