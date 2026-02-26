ये हैं नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेन्डिंग शो, इमरान हाशमी, कपिल के शो को छोड़ इसने मारी नंबर 1 पर बाजी

नेटफ्लिक्स में भारत में ट्रेन्ड कर रहे टॉप 10 शोज की लिस्ट अपडेट होती रहती है। अब इस हफ्ते जो अभी शोज ट्रेन्ड कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 पर कौन है।
कोहरा सीजन 2 इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। बरुन सोबती और मोना सिंह की इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो का पहला सीजन भी काफी पसंद किया गया था और दूसरे सीजन ने भी कमाल कर दिया है।
द नाइट एजेंट वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यह हॉलीवुड सीरीज है, एक एक्शन थ्रिलर सीरीज जिसमें गैब्रियल बासो लीड रोल में हैं।
तीसरे नंबर पर है इमरान हाशमी की तस्करी वेब सीरीज। तस्करी जबसे स्ट्रीम हुई है तबसे ही नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है।
कोरियन सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है भारत में। अब कोरियन सीरीज द आर्ट ऑफ सारा एक क्राइम थ्रिलर सीरीज इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है।
पांचवें नंबर पर है कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इसका जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित वाला एपिसोड ट्रेन्डिंग पर है।
छठे नंबर पर है डब्लूडब्लूई का रॉ शो। इस शो में रिंग का ड्रामा और एक्शन लोगों को पसंद आता है।
ब्रिजर्टन शो सातवें नंबर पर है। इस शो का चौथा सीजन हाल ही में स्ट्रीम हुआ है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
कुणाल खेमू का वेब शो सिंगल पापा को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। यह शो 8वें नंबर पर।
दिल्ली क्राइम का सीजन 3 अब 9वें नंबर पर है। शेफाली शाह और हुमा कुरैशी की यह वेब सीरीज पिछले साल नवंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।
द लिंकन लॉयर शो 10वें नंबर पर है। इस शो का नया सीजन यानी चौथा आया है जिसे पसंद किया जा रहा है।