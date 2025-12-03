नेटफ्लिक्स टॉप 10 सीरीज, लिस्ट में 23 हफ्तों से ये सीरीज

नेटफ्लिक्स पर आज यानी 3 दिसंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हॉलीवुड की सीरीज का नाम है। यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
लिस्ट में पहले नंबर पर डार्क फेंटेसी ड्रामा स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 है। इस सीजन के अभी चार एपिसोड्स आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 है। यह सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। इस सीजन में कुल 6 एपिसोड्स हैं। यह सीरीज तीन हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 है। पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड्स हैं। यह सीरीज 12 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर कोरियन ड्रामा डायनामाइट किस है। यह सीरीज 3 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 है। यह सीरीज लिस्ट में पिछले 9 हफ्तों से बनी हुई है। इस सीजन में 9 एपिसोड्स हैं।
लिस्ट में छठे नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 है। यह 23 हफ्तों से टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। इस सीजन में 9 एपिसोड्स हैं।
लिस्ट में 7वें नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 है। यह सीरीज 10 हफ्तों से टॉप 10 में है। इस सीजन में कुल 8 एपिसोड्स हैं।
लिस्ट में 8वें नंबर पर दिल्ली क्राइम सीजन 1 है। यह सीरीज 11 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 9वें नंबर दिल्ली क्राइम का सीजन 2 है। यह सीरीज 11 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर RAW का 24 नवंबर का एपिसोड है। यह एपिसोड 1 हफ्ते से टॉप 10 में बना हुआ है।