नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में, धुरंधर को पछाड़ साउथ की यह मूवी बनी नंबर 1

अंगना ओके राजू इंडियन

अंगना ओके राजू इंडियन तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्महै जिसे मारी ने डायरेक्टकिया है। वहीं सूर्यदेवरा नागा वामसि ने इसे प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 14 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है।