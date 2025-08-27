नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में दूसरे नंबर पर ये हिंदी हॉरर मूवी

नेटफ्लिक्स टॉप 10

नेटफ्लिक्स पर आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक हिंदी हॉरर फिल्म का नाम भी शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में क्राइम से लेकर रोमांटिक फिल्मों के नाम शामिल हैं।