नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में दूसरे नंबर पर ये हिंदी हॉरर मूवी

नेटफ्लिक्स पर आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक हिंदी हॉरर फिल्म का नाम भी शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में क्राइम से लेकर रोमांटिक फिल्मों के नाम शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर साल 2025 में रिलीज हुई तमिल भाषा की फिल्म मारीसन है। यह एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर काजोल की इसी साल रिलीज हुई हॉरर फिल्म मां है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर जर्मन एरॉटिक थ्रिलर फिल्म फॉल फॉर मी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म द किलर है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2024 में रिलीज हुई अमेरिकी वैम्पायर हॉरर कॉमेडी फिल्म अबीगैल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर 2020 में रिलीज हुई अमेरिकी स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म वेलकम टू सडन डेथ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.3 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर 2025 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल फंतासी फिल्म के पॉप डीमन हंटर्स है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर तेलुगु भाषा की नियो-नोयर एक्शन थ्रिलर फिल्म हिट द थर्ड केस है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओहो एंथन बेबी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।