Netflix Trend: आज संडे को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 शानदार फिल्में। इनकी IMDB रेटिंग उड़ा देगी होश। एक को मिली सबसे ज्यादा 8 की रेटिंग।
ब्लास्ट नाम की तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म आज रविवार को नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी पर बेस्ड है। इस जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म को IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है।
रितेश देशमुख नेछत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाई है। इस फिल्म के हीरो भी वही है और डायरेक्शन की कमान भी उन्होंने संभाली है। अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा ने अहम रोल निभाया है। सलमान खान का कैमियो भी है। इस फिल्म को IMDb 7.4 की रेटिंग मिली है। आज ये फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल एक शानदार अमेरिकन ड्रामा है। इस फिल्म में जिल नाम की एक लड़की अपनी बहन इसाबेल को खो देती है। इसाबेल के डेथ के सदमे से बाहर निकले के लिए वो उसके उसी पुराने नंबर पर वॉइसमेल्स भेजती है। ये नंबर अब किसी बिजनेसमैन के पास है। वो जिल के वॉइसमेल्स सुन उसके प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म को IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल जैसे एक्टर्स ने काम किया है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को IMDb 5.1 की रेटिंग मिली है।
रणवीर सिंह की फिल्मों धुरंधर और धुरंधर 2 का क्रेज बना हुआ है। फिल्म में का दूसरा पार्ट आज 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। IMDbपर फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है।
माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी की फिल्म मां बहन को ऑडियंस ने पसंद किया है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी अभी तक ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। फिल्म को IMDB पर 5.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें दो भाइयों की कहानी को दिखाया जाता है। फिल्म में एक बिजनेस टाइकून की जिंदगी में तब तूफान आता है जब उसका छोटा भाई वापस आता है। फिल्म को IMDB पर 5.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
तमिल एक्शन फिल्म कारा में धनुष ने लीड रोल निभाया है। ये फिल्म उसकी चोरी की कहानी पर बेस्ड है। वो बड़ी चोरियां करता है और अंत में वही पैसे गरीब किसानों में बांट देता है। IMDB पर इस फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म आज 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
29 नाम की फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जिंदगी में श्योर नहीं है, इस उम्र तक करियर सेट नहीं है। उसे एक लड़की से प्यार होता है लेकिन फिर करियर और जिंदगी को लेकर दुविधाओं में वो फंस जाता जय। फिल्म को IMDB पर 8 की शानदार रेटिंग मिली है। आज ये फिल्म 9 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
हस्बैंड इन एक्शन ये एक साउथ कोरियन एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में एक लड़की है जिसका एक एक्स हस्बैंड है और एक नया। दोनों पतियों को मिलकर अब उस लड़की को बचाना है। फिल्म को IMDB पर 6.2 की शानदार रेटिंग मिली है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।