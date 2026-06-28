Netflix Trend: आज संडे को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग

वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल

वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल एक शानदार अमेरिकन ड्रामा है। इस फिल्म में जिल नाम की एक लड़की अपनी बहन इसाबेल को खो देती है। इसाबेल के डेथ के सदमे से बाहर निकले के लिए वो उसके उसी पुराने नंबर पर वॉइसमेल्स भेजती है। ये नंबर अब किसी बिजनेसमैन के पास है। वो जिल के वॉइसमेल्स सुन उसके प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म को IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।