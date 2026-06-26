Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स पर गदर काट रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, अचानक ट्रेंड में आई 2019 में रिलीज आलिया की ये मूवी

मां बहन

नेटफ्लिक्स की फिल्म मां-बहन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे 7 मिनट की फिल्म मां-बहन एक डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है। फिल्म शुरू तो एक मर्डर मिस्ट्री के तौर पर होती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म में मजेदार ट्विस्ट आते हैं। फिल्म माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा के इर्दगिर्द घूमती है। ये फिल्म तीसरे नंबर पर है।