Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स पर गदर काट रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, अचानक ट्रेंड में आई 2019 में रिलीज आलिया की ये मूवी

Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स पर ये 10 पॉपुलर वेब सीरीज और फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। इसमें बॉलीवुड से लेकर कोरियन, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्में शामिल हैं। जानिए नंबर 1 पर कौनसी सीरीज या फिल्म है, जिसे आप एंजॉय कर सकते है।
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 'भूत बंगला' 17 अप्रैल, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की है। नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अक्षय की ये फिल्म पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' जहां बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है। वहीं, दूसरी तरफ इसका पहला पार्ट 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। आदित्य धर की इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यह नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
नेटफ्लिक्स की फिल्म मां-बहन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे 7 मिनट की फिल्म मां-बहन एक डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है। फिल्म शुरू तो एक मर्डर मिस्ट्री के तौर पर होती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म में मजेदार ट्विस्ट आते हैं। फिल्म माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा के इर्दगिर्द घूमती है। ये फिल्म तीसरे नंबर पर है।
'कारा' (Kara) 2026 में रिलीज़ हुई एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन विग्नेश राजा ने किया है। मूवी में मुख्य भूमिका में धनुष, ममिता बैजू और सूरज वेंजारामूडु हैं। यह फिल्म Netflix पर तमिल, हिंदी, तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। लिस्ट में धनुष की मूवी चौथे नंबर पर है।
29 एक भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है] जो 2026 में रिलीज हुई थी। इसे रत्ना कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में विधु और प्रीति असरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म लिस्ट में पांचवें नंबर पर है।
डायरेक्टर अभिषेक वर्मा की साल 2019 में रिलीज हुई 'कलंक' भी ट्रेंड कर रही है। ये मल्टीस्टारर मूवी दर्शकों को थिएटर में ठीक ठाक पसंद आई थी। फिल्म में मधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर जैसे कलाकार थे। ये मूवी छठे नंबर पर है।
'वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल' (Voicemails for Isabelle) नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जोई ड्यूच और निक रॉबिन्सन मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 7वें नंबर पर है।
'ऑफिस रोमांस' 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ओल पार्कर ने किया है, इसे ब्रेट गोल्डस्टीन और जो केली ने लिखा है और इसमें जेनिफर लोपेज और गोल्डस्टीन ने अभिनय किया है। ये मूवी 8वें नंबर पर है।
'कर्तव्य' (Kartavya) 2026 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान ने एक ईमानदार पुलिस वाले (इंस्पेक्टर पवन) की मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 9वें नंबर पर है।
नेटफ्लिक्स की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'हस्बैंड्स इन एक्शन' एक कोरियाई फिल्म है। ये मूवी लिस्ट में 10वें नंबर पर है।