Netflix Top 10: 'धुरंधर' को धूल चटाकर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये क्राइम थ्रिलर, गदर मचा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज

मर्दानी 3

इस लिस्ट में नंबर-1 पर यशराज बैनर तले बनी रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'मर्दानी 3' है। ये फिल्म थिएटर के बाद मार्च में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। वहीं, अब इसका क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। रानी मुखर्जी को फिर से शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है।