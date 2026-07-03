Netflix Trend: ‘अल्फा’ बज के बीच नेटफ्लिक्स पर अचानक ट्रेंड करने लगी ये फिल्म, IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर गदर काट रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज

Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग का हर किसी को इंतजार रहता है। ऐस में इस वीक नेटफ्लिक्स पर ये 10 पॉपुलर वेब सीरीज और फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। वहीं, 'अल्फा' रिलीज के बज के बीच में अचानक ही साउथ की ये हिट फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पर आ गई है। वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर कोरियन, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्में शामिल हैं। जानिए नंबर 1 पर कौनसी सीरीज या फिल्म है, जिसे आप एंजॉय कर सकते है।