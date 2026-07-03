Netflix Trend: ‘अल्फा’ बज के बीच नेटफ्लिक्स पर अचानक ट्रेंड करने लगी ये फिल्म, IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

Netflix Top 10: नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग का हर किसी को इंतजार रहता है। ऐस में इस वीक नेटफ्लिक्स पर ये 10 पॉपुलर वेब सीरीज और फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। वहीं, 'अल्फा' रिलीज के बज के बीच में अचानक ही साउथ की ये हिट फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पर आ गई है। वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर कोरियन, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्में शामिल हैं। जानिए नंबर 1 पर कौनसी सीरीज या फिल्म है, जिसे आप एंजॉय कर सकते है।
नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग में नंबर वन पर साउथ की फिल्म 'ब्लास्ट' ट्रेंड कर रही है। डेब्यूटेंट सुभाष के राज के डायरेक्शन में बनी 'ब्लास्ट' एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में अर्जुन सरजा के अलावा प्रीति मुखुंधन और अभिरामी अहम रोल में हैं। इसे IMDB पर 7.4 की शानदार रेटिंग मिली है।
'वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल' (Voicemails for Isabelle) नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जोई ड्यूच और निक रॉबिन्सन मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 2वें नंबर पर है।
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 'भूत बंगला' 17 अप्रैल, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की है। नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अक्षय की ये फिल्म तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' जहां बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है। वहीं, दूसरी तरफ इसका पहला पार्ट 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। आदित्य धर की इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यह नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है।
रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाई है। इस फिल्म के हीरो भी वही है और डायरेक्शन की कमान भी उन्होंने संभाली है। अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा ने अहम रोल निभाया है। सलमान खान का कैमियो भी है। इस फिल्म को IMDb 7.4 की रेटिंग मिली है। आज ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
नेटफ्लिक्स की फिल्म मां-बहन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे 7 मिनट की फिल्म मां-बहन एक डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है। फिल्म शुरू तो एक मर्डर मिस्ट्री के तौर पर होती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म में मजेदार ट्विस्ट आते हैं। फिल्म माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म छठे नंबर पर है। IMDB पर 5.5 की रेटिंग मिली है।
'कारा' (Kara) 2026 में रिलीज हुई एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन विग्नेश राजा ने किया है। मूवी में मुख्य भूमिका में धनुष, ममिता बैजू और सूरज वेंजारामूडु हैं। यह फिल्म Netflix पर तमिल, हिंदी, तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। लिस्ट में धनुष की मूवी 7वें नंबर पर है। IMDB पर इस फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली है।
नेटफ्लिक्स की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'हस्बैंड्स इन एक्शन' एक कोरियाई फिल्म है। ये मूवी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। इस फिल्म में एक लड़की है जिसका एक एक्स हस्बैंड है और एक नया। दोनों पतियों को मिलकर अब उस लड़की को बचाना है। फिल्म को IMDB पर 6.2 की शानदार रेटिंग मिली है।
29 एक भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है] जो 2026 में रिलीज हुई थी। इसे रत्ना कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में विधु और प्रीति असरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को IMDB पर 8 की शानदार रेटिंग मिली है। ये फिल्म लिस्ट में 9वें नंबर पर है।
'कर्तव्य' (Kartavya) 2026 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान ने एक ईमानदार पुलिस वाले (इंस्पेक्टर पवन) की मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10वें नंबर पर है।