नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, बिना एक्टर की इस मूवी ने सैयारा को पछाड़ा

आज रविवार को देश में ये 10 फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। इस एक फिल्म ने आते ही धमाका कर दिया है।
नेटफ्लिक्स पर हाल में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों के बारे में बात की गई है। फिल्म आते ही सैयारा को पीछे छोड़ नंबर 1 पर पहुंच गई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा की ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने थिएटर में धमाका किया था और अब OTT ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है।
तीसरे नंबर पर 28 Years Later एक हॉरर फिल्म जा जिसे डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी को एलेक्स गारलैंड ने लिखा है जिसे पसंद किया जा रहा है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
मनोज बाजपेयी की फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस को उनकी हाल में आई फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे इम्प्रेस कर रही है। पिछले हफ्ते ये फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में नंबर 2 पर थी और इस हफ्ते नंबर चार पर पहुंच गई है।
नेटफ्लिक्स ट्रेंड में पांचवें नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक फिल्म मटेरियलिस्ट्स है। फिल्म में 50 शेड्स ग्रे की हीरोइन डकोटा जॉनसन हैं जिन्हें क्रिस इवांस और पेड्रो पास्कल के साथ देखा जा रहा है। फिल्म को सेलीन सॉन्ग ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम पिछले कुछ हफ्तों से टॉप 10 ट्रेंड में शामिल है। इस फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। नेटफ्लिक्स के इस हफ्ते के ट्रेंड में ये फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।
नेटफ्लिक्स पर करीब एक महीने से ट्रेंड कर रही है फहद फासिल और वडिवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन है। ये एक ऐसे चोर की कहानी है जिसका दिल पिघल जाता है। फिल्म की कहानी का अंत हैरान करने वाला है। फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में 7 वें नंबर पर बनी हुई है।
जॉन अब्राहम अपनी फिल्म तेहरान से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहे हैं। अरुण गोपालन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म जासूस पर बेस्ड है। कहानी पसंद आ रही है। नेटफ्लिक्स ट्रेंड में ये फिल्म 8 वें नंबर पर बनी हुई है।
अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी उनकी इमोशनल कर देने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, फातिमा सना शेख, अनुमप खेर नीना गुप्ता समेत कई एक्टर्स हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में 9वें नंबर पर हैं।
काजोल हाल में एक माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म में नजर आई थीं। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को पसंद आ रही है। पिछले कुछ समय से फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस बार इस फिल्म को 10 वां नंबर मिला है।