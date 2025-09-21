नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, बिना एक्टर की इस मूवी ने सैयारा को पछाड़ा

मारीसन

नेटफ्लिक्स पर करीब एक महीने से ट्रेंड कर रही है फहद फासिल और वडिवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन है। ये एक ऐसे चोर की कहानी है जिसका दिल पिघल जाता है। फिल्म की कहानी का अंत हैरान करने वाला है। फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में 7 वें नंबर पर बनी हुई है।