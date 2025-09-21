netflix top 10 films narsimha beat saiyaara became the number 1 नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, बिना एक्टर की इस मूवी ने सैयारा को पछाड़ा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजननेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, बिना एक्टर की इस मूवी ने सैयारा को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, बिना एक्टर की इस मूवी ने सैयारा को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 बड़ी फिल्में। खास बात ये है कि इस लिस्ट में एक फिल्म ऐसी भी है जिसने आते के साथ ही सैयारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा हिंदी, इंलिश और साउथ की फिल्में कमाल कर रही हैं। 

Usha ShrivasSun, 21 Sep 2025 03:01 PM
1/11

नेटफ्लिक्स टॉप 10

आज रविवार को देश में ये 10 फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। इस एक फिल्म ने आते ही धमाका कर दिया है।

2/11

महावतार नरसिम्हा

नेटफ्लिक्स पर हाल में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों के बारे में बात की गई है। फिल्म आते ही सैयारा को पीछे छोड़ नंबर 1 पर पहुंच गई है।

3/11

सैयारा

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा की ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने थिएटर में धमाका किया था और अब OTT ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है।

4/11

28 Years Later&nbsp;

तीसरे नंबर पर 28 Years Later एक हॉरर फिल्म जा जिसे डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी को एलेक्स गारलैंड ने लिखा है जिसे पसंद किया जा रहा है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

5/11

इंस्पेक्टर झेंडे

मनोज बाजपेयी की फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस को उनकी हाल में आई फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे इम्प्रेस कर रही है। पिछले हफ्ते ये फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में नंबर 2 पर थी और इस हफ्ते नंबर चार पर पहुंच गई है।

6/11

मटेरियलिस्ट्स

नेटफ्लिक्स ट्रेंड में पांचवें नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक फिल्म मटेरियलिस्ट्स है। फिल्म में 50 शेड्स ग्रे की हीरोइन डकोटा जॉनसन हैं जिन्हें क्रिस इवांस और पेड्रो पास्कल के साथ देखा जा रहा है। फिल्म को सेलीन सॉन्ग ने लिखा और डायरेक्ट किया है।

7/11

किंगडम

विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम पिछले कुछ हफ्तों से टॉप 10 ट्रेंड में शामिल है। इस फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। नेटफ्लिक्स के इस हफ्ते के ट्रेंड में ये फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।

8/11

मारीसन

नेटफ्लिक्स पर करीब एक महीने से ट्रेंड कर रही है फहद फासिल और वडिवेलू की सस्पेंस से भरी फिल्म मारीसन है। ये एक ऐसे चोर की कहानी है जिसका दिल पिघल जाता है। फिल्म की कहानी का अंत हैरान करने वाला है। फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में 7 वें नंबर पर बनी हुई है।

9/11

तेहरान

जॉन अब्राहम अपनी फिल्म तेहरान से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहे हैं। अरुण गोपालन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म जासूस पर बेस्ड है। कहानी पसंद आ रही है। नेटफ्लिक्स ट्रेंड में ये फिल्म 8 वें नंबर पर बनी हुई है।

10/11

मेट्रो इन दिनों

अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी उनकी इमोशनल कर देने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। फिल्म में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, फातिमा सना शेख, अनुमप खेर नीना गुप्ता समेत कई एक्टर्स हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स ट्रेंड में 9वें नंबर पर हैं।

11/11

मां

काजोल हाल में एक माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म में नजर आई थीं। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को पसंद आ रही है। पिछले कुछ समय से फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस बार इस फिल्म को 10 वां नंबर मिला है।

Saiyaara aneet padda Ahaan Panday manoj bajpayee Kajol John Abraham