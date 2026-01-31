Netflix Top 10: जनवरी के आखिरी दिन नेटफ्लिक्स पर छाया बॉलीवुड, ये फिल्में कर रही हैं ट्रेंड, नंबर 1 ने हिलाया OTT

धुरंधर

बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने के बाद धुरंधर अब नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है। 30 जनवरी को रिलीज हुई ये फिल्म आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना OTT पर भी छा गए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ और भारत में 836 करोड़ की कमाई कर ली है।