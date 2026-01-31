Netflix Top 10: जनवरी के आखिरी दिन नेटफ्लिक्स पर छाया बॉलीवुड, ये फिल्में कर रही हैं ट्रेंड, नंबर 1 ने हिलाया OTT

आज नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में रानी मुखर्जी की मर्दानी, धुरंधर समेत ये फिल्में शामिल हैं। जानिए-
मलयालम थ्रिलर फिल्म एको नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त रिएक्शन के साथ पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी केरल और मलेशिया के अलग जाति के कुत्तों और उसके मालिक के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म नंबर 10 पर बनी हुई है।
इटालियन क्राइम ड्रामा फिल्म द बिग फेक 1970 के रोम की कहानी है। फिल्म में टोनी एक कलाकार बनने सपनों के शहर आता है। लेकिन उसकी किस्मत उसे कुछ और ही बना देगी है। ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा अपनी अनोखी कहानी की वजह से पसंद की जा रही है। इस फिल्म लीड एक्टर डबल रोल में हैं। शिव भक्त पर बेस्ड ये फिल्म नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 थिएटर में आते ही नेटफ्लिक्स पर उनकी पिछली रिलीज मर्दानी और मर्दानी 2 देखी जा रही है। फिल्में नंबर 6 और नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही हैं।
यामी गौतम की फिल्म हक को लगातार तारीफें मिल रही हैं। शाह बानो केस पर बेस्ड ये फिल्म अब तक छाई हुई है। आज नेटफ्लिक्स पर फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर है।
अजय देवगन और रकुल प्रीत स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे 2 नेटफ्लिक्स पर आने के बाद से ही छाई हुई है। फिल्म की मजेदार कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये फिल्म आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
नेटफ्लिक्स पर आई तेलुगू फिल्म चैंपियन खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी आजादी से पहले के सिकंदराबाद की है जहां एक माइकल नाम का फुटबॉलर लंदन जाने का सपना देखता है। लेकिन वो फिर एक अजीब स्थिति में फंस जाता है। ये फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आई थी और तब से लेकर अब तक टॉप 10 ट्रेंड का हिस्सा बनी हुई है। आज शनिवार को फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने के बाद धुरंधर अब नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है। 30 जनवरी को रिलीज हुई ये फिल्म आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना OTT पर भी छा गए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ और भारत में 836 करोड़ की कमाई कर ली है।