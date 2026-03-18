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Netflix Top 10: आज बुधवार को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, धुरंधर भी लिस्ट में आगे

नेटफ्लिक्स पर आज बुधवार के दिन ये 10 फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। नेटफ्लिक्स ट्रेंड लिस्ट में भी धुरंधर का असर दिख रहा है। इसके अलावा साउथ की ये कॉमेडी फिल्में छाई हुई हैं। एक ख़राब रिव्यू वाली फ्लॉप फिल्म भी है जो आज नेट फ्लिक्स की टॉप लिस्ट में बनी हुई है। 

Usha ShrivasMar 18, 2026 10:42 am IST
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नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में

आज नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और साउथ फिल्मों का कब्ज़ा है। इन फिल्मों को देश में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। जानिए कौनसी है नंबर 1।

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मेड इन कोरिया

मेड इन कोरिया नाम की साउथ इंडियन फिल्म पसंद की जा रही है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कोरिया जाना चाहती है। सपना पूरा तो होता है लेकिन उसका दिल टूट जाता है। कोरियन एक्टर्स के साथ वाली ये इंडियन फिल्म आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

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धुरंधर

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 कल रिलीज हो रही है। उससे पहले आज देशभर में पहला पार्ट छाया हुआ है। आज फिर से धुरंधर ट्रेंड में आ गई है। फिल्म नंबर 2 पर बनी हुई है।

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फंकी

तेलुगू फिल्म फंकी बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अब ये कहानी नेटफ्लिक्स पर पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी विश्वाक सेन के किरदार पर बेस्ड है जो एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। ये हल्की कॉमेडी फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

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विद लव

विद लव एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे मदन ए ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अबिशान और अनस्वारा राजन लीड रोल में है। ये फिल्म आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

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वॉर मशीन

हॉलीवुड फिल्म वॉर मशीन आज एक इलीट यूएस आर्मी के रेंजर्स पर बेस्ड साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म में लड़ाई और सर्वाइवल दिखाया गया है। ये फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

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अनोरा

अनोरा नाम की एक अमेरिकन फिल्म छाई हुई है। डार्क कॉमेडी और सेक्स वर्कर अनोरा की लाइफ दिखाती है। ये फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड पर रही है। ऑडियंस को अनोखी कहानी और कांसेप्ट पसंद आ रहा है।

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ग्लैडिएटर II

ग्लैडिएटर II नेटफ्लिक्स पर हाल में आई फिल्म है। इसमें लुसिला मैक्सिमस के बड़े बेटे लुसियस की कहानी को दिखाया गया है। ये फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है

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तलवार

इरफान खान की फिल्म तलवार आज ट्रेंड कर रही है। फिल्म साल 2015 में थिएटर पर रिलीज हुई थी। तलवार की कहानी नॉएडा के अरुषि मर्डर केस पर बेस्ड है। आज ये फिल्म नंबर 8 पर बनी हुई है।

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राजी

आलिया भट्ट की फिल्म राजी एक असली कहानी पर बेस्ड है। आलिया के किरदार ने एक पाकिस्तान में रहकर एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया था। ये फिल्म आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

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Pennm porattum

एक मलयालम फिल्म Pennm porattum की कहानी एक ऐसी लड़की है जो अपने पालतू डॉग को प्यार करती है। दोनों का रिश्ता आस-पास रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आता। ये फिल्म आज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।

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