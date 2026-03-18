Netflix Top 10: आज बुधवार को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये फिल्में, धुरंधर भी लिस्ट में आगे

मेड इन कोरिया

मेड इन कोरिया नाम की साउथ इंडियन फिल्म पसंद की जा रही है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कोरिया जाना चाहती है। सपना पूरा तो होता है लेकिन उसका दिल टूट जाता है। कोरियन एक्टर्स के साथ वाली ये इंडियन फिल्म आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।