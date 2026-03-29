Netflix Top 10: रविवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, साउथ से आगे निकलीं बॉलीवुड फिल्में

नेटफ्लिक्स पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 जबरदस्त फिल्में। बॉलीवुड फिल्में छाई। देखिए ये लिस्ट
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 इसी साल जानवरी में थिएटर पर रिलीज हुई थी। अब नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है। फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद आई थी। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर OTT पर आने के बाद से छाई हुई है। थिएटर पर इसका दूसरा पार्ट धमाका कर रहा है। आज ये फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में एक्टर्स की परफॉरमेंस को पसंद किया गया है।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 ने भी OTT ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना ली है। आज नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
मेड इन कोरिया एक साउथ की फिल्म है जिसमें एक लड़की कोरिया जाने का सपना देखती है। फिल्म की हल्की लेकिन प्यारी कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। मेड इन इंडिया आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
तमिल फिल्म विद लव लंबे समय से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म की कहानी दो स्कूल के सत्या और मोनिषा की कहानी है। ये जवानी के दिनों में मिलते हैं और फिर अपने स्कूल के प्यार की तलाश में जुट जाते हैं। ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
BTS बैंड पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ऑडियंस को पसंद आ रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में कई बिहाइंड द सीन वीडियो हैं। ये आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
साइंस फिक्शन पर बेस्ड हॉलीवुड फिल्म वॉर मशीन पसंद की जा रही है। इसकी कहानी रेंजर्स की जंग और उनके सरवाइव कर पर बेस्ड है। आज ये फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन नेटफ्लिक्स ओअर छाई हुई है। फिल्म का आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म को स्टीवन नाइट ने बनाया है।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 थिएटर पर हिट थी। अब इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के कोर्टरूम ड्रामा ने ऑडियंस के बीच अपनी अलग जगह बनाई हुई है। अज ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 भी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। एक सीरियल किलर पर बनी इस फिल्म की कहानी ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया था।