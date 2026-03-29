Netflix Top 10: रविवार को सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 फिल्में, साउथ से आगे निकलीं बॉलीवुड फिल्में

विद लव

तमिल फिल्म विद लव लंबे समय से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म की कहानी दो स्कूल के सत्या और मोनिषा की कहानी है। ये जवानी के दिनों में मिलते हैं और फिर अपने स्कूल के प्यार की तलाश में जुट जाते हैं। ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।