नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होंगी ये 7 धांसू फिल्में, हॉरर से लेकर थ्रिलर और ड्रामा तक सब मिलेगा

Netflix New Releases: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आज एक-दो नहीं बल्कि कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। तो दिसंबर की धमाकेदार शुरुआत करते हुए चलिए जान लेते हैं उन नई फिल्मों के बारे में जिन्हें आप आज से घर बैठे नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर पाएंगे।
यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें एक रिपोर्टर उन बच्चों के बेडरूम की तस्वीरें लेता है जिन्हें स्कूल में हुए एक हमले में मार दिया गया। भावुक कर देने वाली यह कहानी आपको हैरान कर देगी।
कहानी एक लड़की की रहस्यमयी रूप से गायब हुई दोस्त की है। लेकिन मनोचिकित्सकों के होश उड़ जाते हैं जब उन्हें उसके भुतहा अतीत के बारे में पता चलता है। (IMDb Rating: 6.3)
फिल्म का पिछला पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आया था और अब दूसरे पार्ट में जब 2 दानव एक दूसरे से भिड़ेंगे तो लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है।
जब एक रईस मर्द को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान फेल हो जाता है। तो मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाली यह खूबसूरत टीचर एक नया जाल बुनती है। लेकिन क्या इस बार वो कामयाब होगी?
अपनी आंखों में सपने लिए हुए अली अपनी बुलंद आवाज और स्टेज पर परफॉर्म करने के सपने के साथ लॉस एंजिल्स के एक बर्लेस्क लाउंज में पहुंचती है। लेकिन उसका यह सफर कैसा रहने वाला है?
19वें दशक की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी कुछ ऐसी बहनों की है जिन्हें एक मजबूत और हिम्मत वाली मां ने पाल-पोसकर बड़ा किया है।
क्लेयर नाम की लड़की को जब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और भयानक चीजें दिखाई देने लगती हैं तो उसका पति यह कहकर उसे चुप करा देता है कि यह सब उसके दिमाग में है, लेकिन उसे भरोसा है कि घर में कुछ तो है जो उससे छिपा हुआ है। (IMDb Rating: 6.6)