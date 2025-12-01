नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होंगी ये 7 धांसू फिल्में, हॉरर से लेकर थ्रिलर और ड्रामा तक सब मिलेगा

व्हाट लाइज बीनेथ

क्लेयर नाम की लड़की को जब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और भयानक चीजें दिखाई देने लगती हैं तो उसका पति यह कहकर उसे चुप करा देता है कि यह सब उसके दिमाग में है, लेकिन उसे भरोसा है कि घर में कुछ तो है जो उससे छिपा हुआ है। (IMDb Rating: 6.6)