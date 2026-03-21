नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या-क्या देखने मिलेगा? जान लीजिए अपकमिंग वीक की पूरी रिलीज लिस्ट!

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इस हफ्ते आपके लिए मनोरंजन के ढेरों विकल्प लेकर आ रहा है। मार्च 21 से लेकर मार्च 27 के बीच नेटफ्लिक्स पर तमाम फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से आपके लिए बेस्ट चॉइज कौन सी रहने वाली है। क्या होंगी इनकी कहानियां और कब होंगी ये रिलीज।
दुनियाभर के फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि BTS एक बार फिर स्टेज पर लाइव वापसी कर रहा है। इस धमाकेदार शो में यह ग्रुप अपने पुराने सुपरहिट गानों के साथ-साथ कुछ ब्रांड न्यू ट्रैक भी पहली बार परफॉर्म करेगा। रिलीज डेट: 21 मार्च।
यह एक ऐसी लेखिका की कहानी है जिस पर अपने ही पति ही हत्या का आरोप लगा है। इस केस का इकलौता गवाह उसका छोटा बेटा है, जिसकी कमजोर आंखों की वजह से कोर्ट सच्चाई को शक की नजर से देख रहा है। रिलीज डेट: 23 मार्च।
जो नेस्बो के बेस्टसेलिंग नॉवल पर आधारित यह वेब सीरीज एक टैलेंटेड डिटेक्टिव हैरी की कहानी है। हैरी खूंखार कातिलों को पकड़ने के साथ-साथ अपनी जिंदगी में तमाम तरह की मुश्किलों और बुरी यादों से भी लड़ रहा है। रिलीज डेट: 26 मार्च।
कहानी तीन औरतों की है जो एक कॉल स्कैम का शिकार हुई हैं। अब अपना पैसा और रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए मैदान में उतरी ये औरतें, क्या पूरे क्रिमिनल नेटवर्क से अकेले ही भिड़कर जीत पाएंगी? रिलीज डेट: 26 मार्च।
इस वेब सीरीज में एक दूल्हा-दुल्हन की शादी से ठीक पहले वाले हफ्ते में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यह एक हॉरर सीरीज है जिसकी कहानी काफी रहस्यमयी होवे वाली है। रिलीज डेट: 26 मार्च।
यह डॉक्युमेंट्री मियामी के एक ऐसे शख्स की है जो अपनी आंखों का रंग बदलवाने के लिए एक बेहद खतरनाक सर्जरी कराता है। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि दुनिया के दूसरे कोने में जाकर कराई गई इस रिस्की सर्जरी के नतीजे क्या रहे। रिलीज डेट: 26 मार्च।
कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें हुई एक बड़ी त्रासदी के बाद यह एक बार फिर अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही है। रिलीज डेट: 26 मार्च।
तीन भाई-बहन अपने पिता के भविष्य को लेकर बातचीत करने को मिलते हैं, लेकिन यह रीयूनियन जल्द ही पुरानी कड़वाहट और झगड़े में बदल जाता है। अगर फैमिली के साथ कुछ फैमिली टाइप का देखना है यह तो एक अच्छी चॉइज हो सकती है। रिलीज डेट: 27 मार्च।
कहानी क्रेट्ज फैमिली की है जो अब लग्जरी प्रॉपर्टीज की दुनिया में और भी बड़े ग्लोबल लेवल पर धमाका करने के लिए तैयार है। रिलीज डेट: 27 मार्च।