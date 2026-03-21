नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या-क्या देखने मिलेगा? जान लीजिए अपकमिंग वीक की पूरी रिलीज लिस्ट!

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इस हफ्ते आपके लिए मनोरंजन के ढेरों विकल्प लेकर आ रहा है। मार्च 21 से लेकर मार्च 27 के बीच नेटफ्लिक्स पर तमाम फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से आपके लिए बेस्ट चॉइज कौन सी रहने वाली है। क्या होंगी इनकी कहानियां और कब होंगी ये रिलीज।