Netflix Upcoming: नेटफ्लिक्स के पिटारे में इस हफ्ते आपके लिए क्या है? आने वाले हैं ये 6 धांसू प्रोजेक्ट!

ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स इस हफ्ते कॉन्टेंट की बाढ़ सी आने वाली है। अगर सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्में देखने के शौकीन हैं तो फिर आपकी तो लॉटरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते नेटफ्लिक्स के पिटारे में आपके लिए क्या है।

Puneet ParasharMar 07, 2026 06:12 pm IST
1/7

नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्में और सीरीज

अगर आप भी सोच में पड़े हैं कि T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वक्त कैसे काटेंगे तो फिक्र मत कीजिए। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होने जा रहे हैं। अगला हफ्ता आपके लिए बेहद खास होने वाला है। नेटफ्लिक्स अगले कुछ दिनों में एक्शन, थ्रिलर, और रिएलिटी शो का एक पिटारा खोलने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि 7 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच नेटफ्लिक्स पर कौन से प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम होने वाले हैं।

2/7

नोबडी 2

'नोबडी' की जबरदस्त सफलता के बाद बॉब एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। इस फिल्म में हच अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरा वेकेशन बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका खतरनाक बॉस इसकी जिंदगी नर्क बनाने वाला है। यह फिल्म 14 मार्च को रिलीज होगी।

3/7

दैट नाइट

यह कहानी एक ऐसी सिंगल मदर की है, जो एक आइलैंड ट्रिप के दौरान अनजाने में मर्डर केस में फंस जाती है। उसकी बहनें उसे बचाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन उनकी मदद मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। रिलीज डेट 13 मार्च रहेगी।

4/7

मेड इन कोरिया

कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की रहने वाली एक महिला की है, जिसका सपना हमेशा से दक्षिण कोरिया जाने का था। जब वह वहां पहुंचती है, तो उसे अहसास होता है कि किसी अनजान देश की संस्कृति और माहौल में खुद को ढालना कितना मुश्किल है। हकीकत के बीच के स्ट्रगल की एक इमोशनल कहानी फिल्म 12 मार्च को रिलीज होगी।

5/7

लव इज ब्लाइंड: द रीयूनियन

'लव इज ब्लाइंड' के सीजन 10 के खत्म होने के बाद अब वक्त है असलियत का सामना करने का। इस खास सीजन में कपल्स अपनी शादी के बाद के स्टेटस और उन राजों को खोलेंगे जो अब तक छिपे हुए थे। इस शो में आपको भरपूर ड्रामा और खुलासे देखने को मिलेंगे। रिलीज डेट 11 मार्च रहेगी।

6/7

द मैन इन द हाई कैसल

यह सीरीज एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की कहानी दिखाती है जहां दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी और जापान की जीत हुई थी और उन्होंने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। कहानी के लीड किरदार को एक ऐसी फिल्म मिलती है जो एक अलग सच्चाई दिखाती है। इस सीरीज के चारों सीजन एक साथ नेटफ्लिक्स पर 11 मार्च को स्ट्रीम होंगे।

7/7

लुई थेरॉक्स: इनसाइड द मैनोस्फीयर

डॉक्यूमेंट्री मेकर लुई थेरॉक्स इस बार उस नेटवर्क की पड़ताल कर रहे हैं जिसे 'मैनोस्फीयर' कहा जाता है। वह इस दुनिया के विवादित इंफ्लुएंसर्स और उनकी सोच के पीछे के सच को बिना किसी रोक-टोक के सामने लाते हैं। सच्ची घटनाएं प्रभावित करती हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइज रहेगी। इसकी भी रिलीज डेट 11 मार्च रहने वाली है।

