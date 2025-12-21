नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी कौन सी फिल्में और वेब सीरीज? जान लीजिए ये टॉप 7 लिस्ट

कैशेरो

इस कमाल की कोरियन वेब सीरीज की कहानी इस कॉन्सेप्ट पर टिकी है कि जितना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा ताकत। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे कुछ अनूठी शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह सुपरहीरो जब भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, तब-तब उसकी जेब से कुछ पैसे कम हो जाएंगे। रिलीज डेट 26 दिसंबर रहेगी।