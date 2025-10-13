नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये 7 दमदार फिल्में, सस्पेंस थ्रिलर से लेकर एक्शन तक सब मिलेगा

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई नई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली हैं। तो हफ्ता शुरू होने के साथ ही जान लीजिए कि कौन सी फिल्में और सीरीज कब रिलीज होने वाली हैं। ताकि फुर्सत के पलों में आपको घंटों नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते हुए ना बिताने पड़ें।
कहानी एक ऐसी सल्तनत की है जहां खून खराबा और धोखा बहुत आम बात है। फुरियोजा के लीडर की हत्या के बाद गोल्डन नया नेता बनता है और अब वो चीजों को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। रिलीज डेट - 15 अक्टूबर
सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी काफी इमोशनल है। तलाक के बाद जब पति बच्चों को ले जाता है तो पत्नी उनसे दूर होने की तकलीफ में पल-पल मरती है, लेकिन यही तकलीफ उसके जीवन को एक नई दिशा और आयाम भी देता है। रिलीज डेट- 15 अक्टूबर
एबी की बेटी मिसिंग है और वह खुद उसे तलाशने के मिशन में जुट गई है। कई महीनों तक मेहनत करने के बाद उसे यकीन है कि उसने अपनी बेटी के किडनैपर्स को ढूंढ लिया है। लेकिन क्या वाकई? रिलीज डेट - 15 अक्टूबर
ईराक के साथ जंग का हिस्सा रहे जवान उस अपराध के लिए फंसाए जाने के बाद अपना नाम साफ करने की कोशिश में जुटे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं था। रिलीज डेट - 16 अक्टूबर
आसपास एक के बाद एक कई मौतों के बाद एक लड़की अपने से उम्र में छोटे लड़के के साथ रोमांस में पड़ गई है, लेकिन एक इंस्पेक्टर उनके काले रहस्यों को उजागर कर रहा है। जो आपके होश उड़ा देंगे। रिलीज डेट- 16 अक्टूबर
कुछ लोग मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाले एक अच्छे दिखने वाले पड़ोसी की हकीकत पुलिस के सामने लाते हैं। वो अपने घर में जो कुछ कर रहा है वो दहला देने वाला है, लेकिन उससे भी भयानक यह है कि अब उन्हें उसका सच उजागर करने की सजा भुगतनी होगी। रिलीज डेट- 17 अक्तूबर
निन्जा टर्टल्स बचपन में ना जाने कितनों का प्यार रहे हैं। अब वो फिर एक बार लौट रहे हैं नेटफ्लिक्स पर। रिलीज डेट- 17 अक्टूबर