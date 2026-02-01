नेटफ्लिक्स पर धांसू होगी फरवरी की शुरुआत, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फरवरी की शुरुआत काफी खूबसूरत रहने वाली है। कुछ प्यारी लव स्टोरीज के साथ-साथ आपको रिश्तों की उलझने सुलझाने की कोशिश करती वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा थ्रिलर की खुराक में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं फरवरी के पहले हफ्ते में आपको कौन सी वेब सीरीज देखने को मिलेंगी।