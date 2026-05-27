नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? इस लिस्ट में मिलेगा आपके सवालों का जवाब

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। तो अगर आप भी इस उलझन में हैं कि इस वीकेंड क्या देखा जाएगा, तो इनमें से कोई आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ओटीटी जायंट पर इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।