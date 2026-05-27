नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? इस लिस्ट में मिलेगा आपके सवालों का जवाब

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। तो अगर आप भी इस उलझन में हैं कि इस वीकेंड क्या देखा जाएगा, तो इनमें से कोई आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ओटीटी जायंट पर इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।
नेटफ्लिक्स पर 31 मई को रिलीज होने जा रही यह फिल्म एक भौतिक विज्ञानी और उनकी पत्नी की कहानी है। उनकी बढ़ती बीमारी और बढ़ती शोहरत के बीच उनकी निजी जिंदगी खतरे में है। काम और निजी जिंदगी के बीच विज्ञान की मदद लेकर संतुलन बिठाने की कोशिश करता यह फिजिसिस्ट आपको एक अलग सफर पर ले जाएगा।
आप इसे 29 मई से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। कहानी 1970 में ब्राजील की नेशनल टीम की है जो बहुत बड़े सपनों के साथ मैदान में उतरी है। इरादा है एक बार नहीं, बल्कि तीन बार लगातार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बनाना।
दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ी पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म 29 मई को रिलीज होगी। अगर आप भी राफेल फैन रहे हैं, तो आपको इस सीरीज में बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। कई अनदेखी क्लिप्स भी हैं।
सस्पेंस थ्रिलर के शौकीनों के लिए यह एक अच्छा विकल्प रहेगा। यह 28 मई को रिलीज होगी। कहानी ब्योर्न नाम के शख्स की है, जो झगड़ में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन हालात और मजबूरी उसे बार-बार इस दलदल में खींच लाती हैं।
बीते दमदार सीजन्स के बाद अब इस सीरीज का दूसरा सीजन आ गया है। कहानी है कुछ दोस्तों की जो एक बार फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो कैसे अपनी-अपनी जिंदगियों में अलग-अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह उन्हें आगे भी जुड़े रहने और एक दूसरे की मदद करने की वजह देगा।
27 मई को रिलीज होने जा रही 'अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर' (A Good Girl's Guide to Murder) कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो एक अच्छी लड़की से जासूस बन गई। यहां से उसकी जिंदगी बिलकुल बदल जाने वाली है।