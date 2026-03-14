खौफ से कांप उठेगा नेटफ्लिक्स! रिलीज होंगी ये 7 फिल्में और सीरीज, जान लीजिए रिलीज डेट

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से लेकर एनिमेशन्स तक और हॉरर फिल्मों से लेकर गंभीर कहानियों तक बहुत कुछ शामिल है। तो अगर आप भी इस हफ्ते घर पर रहकर वक्त बिताना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज और उनकी रिलीज डेट।
कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है और पिछली बार से अलग इस बार मुकाबला सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के शैतानों से है। रिलीज डेट 20 मार्च रहेगी।
सॉ सीरीज की सभी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 19 मार्च को रिलीज होने जा रही हैं। ये फिल्में उन लोगों के लिए हैं जिन्हें हद से ज्यादा दर्द, खून-खराबा और तकलीफ पर्दे पर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। यह फिल्म एक दमदार कहानी है लेकिन साथ ही साथ यह आपको डराती भी है।
सॉ सीरीज की सभी फिल्में हिट रही हैं। लेकिन जिगसॉ की कहानी थोड़ी अलग है। अगर आप इस सीरीज की बाकी फिल्में देख चुके हैं तो आप जिगसॉ देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिल्म की रिलीज डेट 19 तारीख को रहेगी।
पेरिस के अंडरवर्ल्ड में अब नया सिस्टम लागू हो चुका है। इस सीरीज पहला सीजन दमदार रहा था और अब 'फ्यूरीज' के दूसरे सीजन में एक्शन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यह सीरीज 18 मार्च को रिलीज होने जा रही है।
सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह वेब सीरीज वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की उस जंग को दिखाती है, जो एक रेडियोएक्टिव एक्सीडेंट से बचने के लिए लड़ी गई। हजारों लोगों की जान बचाने के लिए ये लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। यह सीरीज 18 मार्च को रिलीज होगी।
अगर आप लाइट-हार्टेड कॉमेडी पसंद करते हैं, तो यह एनिमेटेड सीरीज आपके लिए है। अजीबोगरीब विचारों और रिकी जार्विस के फनी रिमार्क्स इस शो को सुपरहिट बनाते हैं। एक मशहूर पॉडकास्ट पर आधारित यह सीरीज 17 मार्च को रिलीज होने जा रही है।
अगर आपको हकीकत से रूबरू कराती डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखना पसंद हैं तो 16 मार्च को रिलीज होने जा रही 'द प्लास्टिक डिटॉक्स' देखनी चाहिए। आज प्लास्टिक कैसे किसी शातिर दुश्मन की तरह हमारे खाने में शामिल हो चुका है, यह जानने और इससे बचाव को समझने के लिए आपको 'द प्लास्टिक डिटॉक्स' देखनी चाहिए।