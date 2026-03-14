खौफ से कांप उठेगा नेटफ्लिक्स! रिलीज होंगी ये 7 फिल्में और सीरीज, जान लीजिए रिलीज डेट

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से लेकर एनिमेशन्स तक और हॉरर फिल्मों से लेकर गंभीर कहानियों तक बहुत कुछ शामिल है। तो अगर आप भी इस हफ्ते घर पर रहकर वक्त बिताना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज और उनकी रिलीज डेट।