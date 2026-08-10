Netflix this Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? आने वाली हैं ये दमदार फिल्में और सीरीज

अ चाइल्ड ऑफ माय ओन

यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज होगी। बात कहानी की करें तो इसमें एक औरत बच्चा पैदा करने की जिद और सामाजिक दबाव में आकर अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है। आगे चलकर वह अपने ही झूठ में इतनी उलझ जाती है कि उसे क्राइम का सहारा बनना पड़ता है।