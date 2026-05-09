नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में, थ्रिलर और रोमांच से भर देंगी ये कहानियां

ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर इस दर्जनों फिल्मों और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट हैं? अगर आप भी यह वीकेंड घर पर आराम फरमाते हुए और रिलैक्स करते हुए बिताना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और वेब सीरीज की कहानी, और रिलीज डेट।
पहला सीजन सुपरहिट रहा था और अब 12 मई को दूसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है। कहानी की बात करें तो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला है, जहां डैन्टे अपने भीतर के शैतानों का सामना करेगा।
यह डॉक्यूमेंट्री एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो 12 मई को रिलीज होगी। कहानी मशहूर कॉमेडियन और एक्टर मार्टिन शॉर्ट के खुशियों भरे जीवन और उनके करियर के सफर को दिखाती है। इसमें पुरानी क्लिप्स और नए इंटरव्यूज के साथ-साथ उनके घर के कभी न देखे गए वीडियो भी शामिल किए गए हैं।
यह फिल्म 13 मई को रिलीज होगी। कहानी की बात करें तो जब एक सक्सेसफुल वकील अपने मंगेतर के घर जाती है, तो दबे हुए तनाव और खतरनाक राज सामने आने लगते हैं। इस दौरान वह मंगेतर के परेशान बेटे के काफी करीब आ जाती है, जो कहानी में एक नया मोड़ लाता है।
यह फिल्म 14 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक लड़का जापान छोड़कर बर्लिन भाग जाता है, जहां एक कोरियाई बॉक्सर जोहान उसकी जान बचाता है। धीरे-धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और एक अनूठी लव स्टोरी शुरू होती है।
एक नई डकैती की तलाश में बर्लिन अपनी गैंग को बुलाता है और एक ड्यूक को अपने जाल में फंसाता है। उसका मकसद लियोनार्डो दा विंची की एक आर्ट को चुराना है। अगर आपको मनी हाइस्ट पसंद आई थी तो यह भी आपका दिल जीत देगी।
यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कहानी एक लड़की की कार बिल्डिंग से टकराने की घटना पर आधारित है, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड और दोस्त की मौत हो जाती है। जो पहले महज एक हादसा लग रहा था, वो वक्त के साथ एक उलझी हुई गुत्थी बन जाता है।
अगर कुछ मजेदार देखना है तो यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें स्थानीय लोगों का एक ग्रुप अचानक सुपरपावर हासिल कर लेता है। जब दुनिया खत्म होने का डर चारों तरफ फैल रहा होता है, तब ये लोग बुराई से लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं।