नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में, थ्रिलर और रोमांच से भर देंगी ये कहानियां

नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्में और सीरीज

ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर इस दर्जनों फिल्मों और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट हैं? अगर आप भी यह वीकेंड घर पर आराम फरमाते हुए और रिलैक्स करते हुए बिताना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और वेब सीरीज की कहानी, और रिलीज डेट।