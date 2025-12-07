नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एंटरटेनमेंट की आंधी, मिस मत करना ये अपकमिंग 7 धमाकेदार फिल्में

सिटी ऑफ शैडोज

अगर मिस्ट्री फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। बार्सिलोना की एक मशहूर इमारत पर जब एक पूरी तरह जली हुई डेड बॉडी मिलती है, तो अब डिटेक्टिव्स का काम है कातिल को ढूंढना, लेकिन साथ ही यह शक भी है कि कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं। (रिलीज डेट - 12 दिसंबर)