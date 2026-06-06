नेटफ्लिक्स पर आने वाली हैं ये धमाकेदार फिल्में, सच्ची घटना पर आधारित यह शॉकिंग डॉक्यूमेंट्री भी

मैटरनल इन्स्टिंक्ट (Maternal Instinct)

नेटफ्लिक्स पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म 12 जून को रिलीज होगी। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक अमीर परिवार की लड़की को एक सूअर पकड़ने वाले से प्यार हो जाता है। वह सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी का नाटक करती है और बेबी बंप की तस्वीरें शेयर करती है। लेकिन पीछे छिपा है एक भयानक राज जो बाद में सामने आएगा।