Netflix this Week Releases 6 to 12 October OTT Upcoming Movies and Web Series नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये 7 फिल्में, लिस्ट में शामिल हैं ये 3 दमदार सस्पेंस थ्रिलर मूवीज
Netflix this Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते सस्पेंस थ्रिलर से लेकर ड्रामा और भी बहुत कुछ रिलीज होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।

Puneet ParasharMon, 6 Oct 2025 10:37 AM
1/7

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी कौन सी फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। एनिमेशन से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक ढेरों फिल्में रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन अपकमिंग फिल्मों के नाम और रिलीज डेट।

2/7

वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल

प्रॉपर्टी को लेकर साजिशें तो हमने एक दूसरे के घरों में खूब देखी हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी है 'वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल' जो नेटफ्लिक्स पर 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। कहानी दो बहनों और उनके चाचा की उस नाजुक और अजीब दुनिया की है, जो उस वक्त बिखर जाती है जब उनका चचेरा भाई परिवार की संपत्ति पर नजर रखने के लिए आ जाता है।

3/7

कैरेमलो

नेटफ्लिक्स पर कुछ दिल को सुकून देने वाला देखना है तो 8 अक्टूबर का इंतजार करें। क्योंकि इस दिन रिलीज होगी 'कैरेमलो'। यह एक शेफ और एक कुत्ते के खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। दोनों ही जिंदगी बदल देने वाले अनुभव से गुजरे हैं, और अब पक्के दोस्त हैं।

4/7

द मेज रनर

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को आएगी 'द मेज रनर'। कहानी कुछ यंग लड़कों की है जो एक रहस्यमयी जगह पर फंस गए हैं। यहां से बाहर निकलने और जिंदा बचे रहने के लिए उन्हें एक अजीब सी भूल भुलैया को सुलझाना होगा।

5/7

कुरुक्षेत्र - द ग्रेट वॉर ऑफ महाराष्ट्र

कौरवों और पांडवों के 18 दिनों तक चले युद्ध की कहानी हमने तमाम रूपों में देखी है, लेकिन यह एनिमेशन सीरीज इसे बिलकुल अलग ही फील देगी। 'कुरुक्षेत्र - द ग्रेट वॉर ऑफ महाराष्ट्र' 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

6/7

स्विम टू मी

एक घरों में काम करने वाली जिस बच्ची की देखभाल करती है, प्यार और लगाव के चलते दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन क्या दुनिया इस रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका देगी। रिलीज डेट 10 अक्टूबर।

7/7

द वुमेन इन द केबिन

एक आलीशान यॉट पर जब एक पत्रकार एक अकेली फंसी लड़की को स्पॉट करती है तो वह सभी को बताती है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। तब वह खुद ही जान जोखिम में डालकर सच का पता लगाने का तय करती है। इसके अलावा माय फादर द बीकेटी किलर भी 10 अक्टूबर को ही आएगी।

