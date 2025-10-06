नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये 7 फिल्में, लिस्ट में शामिल हैं ये 3 दमदार सस्पेंस थ्रिलर मूवीज

वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल

प्रॉपर्टी को लेकर साजिशें तो हमने एक दूसरे के घरों में खूब देखी हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी है 'वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल' जो नेटफ्लिक्स पर 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। कहानी दो बहनों और उनके चाचा की उस नाजुक और अजीब दुनिया की है, जो उस वक्त बिखर जाती है जब उनका चचेरा भाई परिवार की संपत्ति पर नजर रखने के लिए आ जाता है।