Netflix this week: एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की अपकमिंग लिस्ट

Netflix this week: एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की अपकमिंग लिस्ट

Netflix this week releases: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल है? तो चलिए जान लीजिए पूरी लिस्ट।

Puneet ParasharJan 03, 2026 06:45 pm IST
1/7

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। तो अगर आप भी अपने लिए डेली की एंटरटेनमेंट डोज तलाश रहे हैं, तो चलिए इसी बात पर जान लेते हैं इन अपकमिंग हिंदी रिलीज के बारे में जो आपके लिए बेस्ट चॉइज साबित हो सकती हैं।

2/7

अनलॉक्ड - अ जेल एक्सपेरिमेंट

एरिजोना के कैदी सुधार गृह में एक शेरिफ ऐसा प्रयोग करता है जो काफी भयानक साबित हो सकता है। आंखें खोल देने वाले इस रियलिटी शो का दूसरा सीजन 7 जनवरी 2026 को रिलीज होगा।

3/7

11.22.63

एक टीचर वक्त में पीछे जाकर एक हत्याकांड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वक्त के साथ छेड़छाड़ का और भी भयानक होता है। स्टीफेन किंग के नॉवल पर आधारित यह वेब सीरीज 7 जनवरी को रिलीज होगी।

4/7

हिज एंड हर्स

कहानी दो अलग हो चुके पति-पत्नी की है जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरा न्यूज रिपोर्टर। एक मर्डर केस को सुलझाने के लिए दोनों आपस में कंपीट करते हैं। ट्विस्ट यह है कि दोनों को लगता है कि उनमें से दूसरा ही हत्यारा है। रिलीज डेट- 8 जनवरी।

5/7

अल्फा मेल्स

चार दोस्त एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां कोई बंधन और पाबंदियां ना हों। चारों की अपनी चुनौतियां हैं, और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? कहानी काफी मजेदार है। रिलीज डेट 9 जनवरी रहेगी।

6/7

पीपल वी मीट ऑन वैकेशन

पॉपी एक खुले विचारों वाली लड़की है, वहीं एलेक्स को चीजें प्लान्ड तरीके से करना पसंद है। कई सालों तक गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के बाद विपरीत स्वभाव वाले ये दोनों दोस्त सोच रहे हैं कि क्या वो लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? रिलीज डेट 9 जनवरी रहेगी।

7/7

खर्चीला बेटा (Prodigal Son)

कहानी एक क्रिमिनल की है जो एक ही वक्त में कई अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा रहा है। वो एक फैमिली मैन है, एक सीरियल किलर और जॉब भी करता है। यह कमाल की कहानी भी 9 जनवरी को ही रिलीज होगी।

