एक्शन से लेकर थ्रिलर तक सब कुछ मिलेगा, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आई एंटरटेनमेंट की बहार

एपैक्स - रिलीज हो चुकी है

अगर आज ही सस्पेंस थ्रिलर से लबरेज कुछ देखना चाहते हैं तो आपको एपैक्स देखनी चाहिए। अपने पति की मौत के बाद ट्रॉमा से उबरने क लिए एक औरत जंगल में अकेले वक्त बिताने चली जाती है, लेकिन यह ट्रैकिंग उसके लिए कितनी भयानक होने वाली है, इसका उसे अंदाजा नहीं है। रोमांच का सफर तब शुरू होता है जब एक साइको उसके पीछे पड़ जाता है।