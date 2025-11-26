इस हफ्ते थिएटर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, नेटफ्लिक्स घर पर ला रहा ये 7 फिल्में और सीरीज

द स्ट्रिंगर - द मैन हू टुक द फोटो

साइगॉन के एक पूर्व फोटो एडिटर ने एक ऐसे राज का खुलासा किया है जिससे वह 52 सालों से जूझ रहे थे और इस तरह वियतनाम युद्ध के दौरान खींची गई सबसे अनूठी तस्वीरों में से एक के पीछे की सच्चाई की 2 साल की जांच शुरू हुई। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।