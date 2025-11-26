Hindustan Hindi News
इस हफ्ते थिएटर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, नेटफ्लिक्स घर पर ला रहा ये 7 फिल्में और सीरीज

इस हफ्ते थिएटर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, नेटफ्लिक्स घर पर ला रहा ये 7 फिल्में और सीरीज

Netflix this week: अगर एंटरटेनमेंट के लिए इस हफ्ते थिएटर जाने का सोच रहे हैं तो जरा नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की रिलीज लिस्ट पर नजर डालिए। कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक, हर एज ग्रुप के लिए नेटफ्लिक्स ला रहा ये फिल्में।

Puneet ParasharWed, 26 Nov 2025 07:22 PM
1/7

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये मजेदार फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई अच्छी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक और सस्पेंस से लेकर हटक यूनिक कॉन्टेंट तक सब मिलेगा। तो चलिए जानेत हैं कि नवंबर का महीना आपके लिए किस तरह खास होने वाला है।

2/7

मिसिंग- डेड और अलाइव?

लिस्ट में पहले ही नंबर पर है एक ऐसी दमदार कहानी जिसका पहला सीजन सुपरहिट रहा था। मिसिंग- डेड और अलाइव? (Missing: Dead or Alive?) कहानी है अचानक गायब हो गए कुछ लोगों की तलाश की जिसमें साउथ कैरोलिना के ऑफिसर्स अपनी जी जान लगा देंगे।

3/7

जिंगल बैल - हाइस्ट

एक रिटेल वर्कर और एक रिपेयरिंग करने वाला जिसकी किस्मत काफी खराब है, दोनों ने तय किया है कि इस क्रिसमस पर मिलकर एक बड़ी चोरी करेंगे। नेटफ्लिक्स पर 26 नवंबर को रिलीज हो रही इस सीरीज की कहानी काफी मजेदार है।

4/7

स्ट्रेन्जर थिंग्स

नेटफ्लिक्स पर 27 नवंबर को 'स्ट्रेन्जर थिंग्स' का आखिरी सीजन रिलीज हो रहा है जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी का अंत क्या होगा यह हर कोई जानना चाहता है।

5/7

एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम

ओटीटी पर अगर सुपरहीरो टाइप फिल्में देखना पसंद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 27 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स पर 'एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम' रिलीज होगी।

6/7

लेफ्ट हैंडेड गर्ल

अगर कुछ हटकर और दिल को सुकून देने वाला देखना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। नेटफ्लिक्स पर 28 नवंबर को 'लेफ्ट हैंडेड गर्ल' रिलीज होगी।

7/7

द स्ट्रिंगर - द मैन हू टुक द फोटो

साइगॉन के एक पूर्व फोटो एडिटर ने एक ऐसे राज का खुलासा किया है जिससे वह 52 सालों से जूझ रहे थे और इस तरह वियतनाम युद्ध के दौरान खींची गई सबसे अनूठी तस्वीरों में से एक के पीछे की सच्चाई की 2 साल की जांच शुरू हुई। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।

