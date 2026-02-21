नेटफ्लिक्स पर आने वाली हैं ये 7 तगड़ी फिल्में, जानिए कैसा रहेगा फरवरी का आखिरी हफ्ता?

फॉर्म्युला वन - ड्राइव टु सर्वाइव

अगर ट्रैक पर सरपट दौड़ती रेसिंग कारें पसंद हैं तो आपको F1 रेसिंग कॉम्पटिशन की यह पर्दे के पीछे की कहानी बहुत पसंद आएगी। साल 2025 में हुई F1 रेसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने वो देखा जो आपको टीवी पर दिखाया गया। या फिर वो जो आपने स्टेडियम में बैठकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा बहुत कुछ चलता है जिसकी आपको भनक तक नहीं होती।