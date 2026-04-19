नेटफ्लिक्स पर नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी, आने वाली हैं ये 7 धांसू फिल्में और वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट चॉइस होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जान लीजिए इस हफ्ते रिलीज होने वाली टॉप 7 फिल्मों और वेब सीरीज की पूरी लिस्ट और इनकी कहानियां, ताकि इस वीकेंड फिल्मों की तलाश में नहीं बल्कि फिल्में देखते हुए बीते।