नेटफ्लिक्स पर आने वाली है रोमांच की आंधी, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में और वेब सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। तो अगर आप भी इस हफ्ते घर बैठकर परिवार के साथ या अकेले ही टीवी देखते हुए वक्त बिताना चाहते हैं तो जान लीजिए इस हफ्ते की लिस्ट। पहली मार्च को ही नेटफ्लिक्स ने ग्रे और जुरासिक सीरीज की कई फिल्में रिलीज करके फैंस की मार्च की शुरुआत ही दमदार बना दी है, लेकिन अगले 6 दिन और भी बढ़िया कॉन्टेंट लेकर आने वाले हैं।
साल 2008 में मुंबई हमले पर आधारित कहानी 'होटल मुंबई' 2 मार्च को रिलीज होने जा रही है। मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में चार दिनों तक चले आतंक के नंगे नाच के इर्द-गिर्द घूमती यह कहानी आपको डर और रोमांच से भर देगी।
अगर जुरासिक सीरीज की फिल्में देखना पसंद हैं तो 2 मार्च को ही 'जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। रोमांच की यह जबरदस्त डोज अब अकेले या फिर परिवार के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं।
कहानी एक फिजिक्स टीचर की है जो कि क्वालिटी एजुकेशन को सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग के जरिए आसान और पहुंच में बनाना चाहता है। एक सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म आपको काफी दिलचस्प लग लगेगी।
डायनासोरों की वो अंतहीन कहानी जो लगातार फैंस को एंटरटेन करती रही है, एक बार फिर कुछ नया और रोमांचक लेकर आएगी। लेकिन इसके लिए आपको 6 मार्च तक का इंतजार करना होगा।
टीनेजर्स के तौर पर प्यार में पड़ने के बाद दो युवा अलग हो जाते हैं, लेकिन 10 साल बाद जब वो दोबारा आमने-सामने आते हैं तो उन्हें फिर एक बार साथ होने के पहले कई सवालों और चुनौतियों का सामना करना होगा। रिलीज डेट 6 मार्च ही रहेगी।
अगर सच्ची घटनाओं पर बनीं डॉक्यूमेंट्री फिल्में पसंद हैं तो 6 मार्च को देखिए 42 साल की उस बुजुर्ग महिला की कहानी जो स्पेन में एक टिकटॉकर से मुलाकात करने के बाद अचानक गायब हो गई।
यूएस आर्मी की रेंजर सिलेक्शन प्रक्रिया के फाइनल स्टेज में एक आला दर्जे की टीम की ट्रेनिंग एक अकल्पनीय खतरे की वजह से सर्वाइवल की लड़ाई बन गई। अगर कुछ रोमांचक देखना चाहते हैं तो 6 मार्च को रिलीज हो रही यह फिल्म देख सकते हैं।