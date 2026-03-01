नेटफ्लिक्स पर आने वाली है रोमांच की आंधी, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में और वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने जा रही फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। तो अगर आप भी इस हफ्ते घर बैठकर परिवार के साथ या अकेले ही टीवी देखते हुए वक्त बिताना चाहते हैं तो जान लीजिए इस हफ्ते की लिस्ट। पहली मार्च को ही नेटफ्लिक्स ने ग्रे और जुरासिक सीरीज की कई फिल्में रिलीज करके फैंस की मार्च की शुरुआत ही दमदार बना दी है, लेकिन अगले 6 दिन और भी बढ़िया कॉन्टेंट लेकर आने वाले हैं।