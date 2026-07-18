नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? 18 से 24 जुलाई के बीच रिलीज होंगी ये फिल्में

स्पूकी की इन लव

रोमांटिक वेब सीरीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर 18 जुलाई को रिलीज हो रही इस सीरीज में हॉरर ट्विस्ट भी है। कहानी एक रईस परिवार के वारिस और उसकी लॉयर की है। दोनों को पता चलता है कि उनके एक दूसरे को छूते ही कुछ जादुई घटित होता है। वो भूतों को देख पाते हैं। दोनों मिलकर कुछ पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।