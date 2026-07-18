नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? 18 से 24 जुलाई के बीच रिलीज होंगी ये फिल्में

अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो यह हफ्ता आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। क्योंकि इस हफ्ते इस ओटीटी जायंट पर ढेरों नई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली हैं। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट चॉइस रहेगी? चलिए जानते हैं।
रोमांटिक वेब सीरीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर 18 जुलाई को रिलीज हो रही इस सीरीज में हॉरर ट्विस्ट भी है। कहानी एक रईस परिवार के वारिस और उसकी लॉयर की है। दोनों को पता चलता है कि उनके एक दूसरे को छूते ही कुछ जादुई घटित होता है। वो भूतों को देख पाते हैं। दोनों मिलकर कुछ पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
जॉन सिना ने कई दशकों तक WWE के जरिए लोगों का मनोरंजन किया है। उनकी विदाई ने लोगों की आंखें नम कर दी थीं। लेकिन उनके फाइनल मैच वाले दिन पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ? ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर यह पूरा रियल लाइफ ड्रामा आप 21 जुलाई से देख पाएंगे।
22 जुलाई को रिलीज होने जा रही यह कहानी कैलिफोर्निया के आलीशान इलाके में रहने वाली एक युवा महिला की कहानी है। इस औरत को एक खौफनाक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुलता है और फिर यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली विलेन कौन है और पीड़ित कौन।
अगर एक्शन और रोमांच से लबरेज कुछ देखना है तो यह फिल्म आपको बिलकुल मिस नहीं करनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर 22 जुलाई को रिलीज होने जा रही इस फिल्म की कहानी रिटायरमेंट की कगार पर खड़े एक ऐसे सीनियर ऑफिसर की है, जो अचानक उसकी यूनिट पर हमला हो जाने के बाद एक खतरनाक मिशन को लीड करता है।
अपनी पुरानी गलतियों और जख्मों को भरने की कोशिश में एक पुराना रिकवरी एजेंट वापस इसी दुनिया में कदम रखता है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह मासूम लोगों को इस चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। यह फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी।
अगर कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो 24 जुलाई को रिलीज हो रही यह फिल्म देखिए। कहानी एक 40 वर्षीय एग्जिक्यूटिव की है, जो अपने डूबते करियर को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह गलती के युवाओं के एक चैट ग्रुप में जुड़ जाता है और फिर उनके साथ एक अजीबोगरीब बैचलर्स पार्टी का हिस्सा बनता है।
नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई को रिलीज हो रही यह फिल्म एक नकाबपोश कातिल की कहानी है। यह मर्डरर डरावनी फिल्मों में दिखाई गई चीजों से प्रेरित है। वह एक टीनेजर और उसके दोस्तों को डराकर उनका शिकार करना शुरू कर देता है।