नेटफ्लिक्स पर खत्म होगा बोरियत का नामोनिशान, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा (I Will Find You)

एक बेकसूर बाप अपने बच्चे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है। पूरे वक्त उसे यही उम्मीद लगी हुई है कि शायद उसका बेटा अभी कहीं जिंदा है। लेकिन इस सच की पड़ताल करने के लिए उसे जेल तोड़कर भागना होगा। (रिलीज डेट- 18 जून)