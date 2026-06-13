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नेटफ्लिक्स पर खत्म होगा बोरियत का नामोनिशान, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और सोच रहे हैं कि इस हफ्ते ओटीटी पर क्या कुछ देखा जाए? तो जान लीजिए इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही इन फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट। साथ ही यह भी कि इनकी कहानियां किस बारे में रहने वाली हैं।

Puneet ParasharJun 13, 2026 10:02 am IST
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नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी कौन सी फिल्में-सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इस हफ्ते ओटीटी जायंट प्लेटफॉर्म पर कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट चॉइस रहेगी? चलिए जानते हैं।

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कलर बुक

कहानी एक ऐसे बाप की है, जिसकी पत्नी मर चुकी है। सफर उसका अपने बेटे को उसका पहला बेसबॉल गेम खिलाने का है। लेकिन इसमें खास क्या है? खास यह है कि भावनाओं और चुनौतियों से भरा यह सफर आसान नहीं होने वाला है। (19 जून)

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मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा (I Will Find You)

एक बेकसूर बाप अपने बच्चे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है। पूरे वक्त उसे यही उम्मीद लगी हुई है कि शायद उसका बेटा अभी कहीं जिंदा है। लेकिन इस सच की पड़ताल करने के लिए उसे जेल तोड़कर भागना होगा। (रिलीज डेट- 18 जून)

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वॉयसमेल्स फॉर इजाबेल

एक लड़की अपनी मर चुकी बहन को वॉयस मैसेज भेजती रहती है, लेकिन इत्तेफाक से उसके ये मैसेज एक अजनबी को जाते रहते हैं। इन वॉयस मैसेज में वो बहुत कुछ कुबूल कर रही है। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी प्रेम कहानी। (19 जून)

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रिदम और फ्लो इटली

नेटफ्लिक्स पर 22 जून को ये दोनों शोज का तीसरा सीजन आएगा। नया सीजन, नई चुनौतियां, नए जज। हिप-हॉप आइकन और भी बहुत कुछ तो इन दोनों धमाकेदार शोज की धमाकेदार वापसी के लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है।

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द क्रू

नेटफ्लिक्स पर 22 जून को ही आएगी यह अनूठी कहानी। एक महामारी के बाद जब दुनिया की ज्यादातर जनसंख्या खत्म हो चुकी है, एक क्रू इंसानियत को बचाने की कोशिश में इस बीमारी का इलाज तलाशने निकला है। नेटफ्लिक्स पर इसके तीनों सीजन एक साथ रिलीज होंगे।

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ओएसिस

जब एक लड़की बड़े रहस्यमयी ढंग से एक लग्जरी रिजॉर्ट से गायब हो जाती है, तो उसका स्टाफ और गेस्ट शक के घेरे में आ जाते हैं। उन्हें तब तक यहीं फंसे रहना होगा, जब तक सच बाहर नहीं आ जाता। (19 जून)

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