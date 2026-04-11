सोच रहे हैं नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? यहां मिलेगी अपकमिंग फिल्मों-सीरीज की लिस्ट

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अगले हफ्ते एंटरटेनमेंट की पावरफुल डोज मिलने वाली है। ओटीटी जायंट प्लेटफॉर्म पर 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार हैं। चाहे आप सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हों या फिर ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री देखने वाले, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग फिल्मों और वेब सीरीज की रिलीज डेट और उनकी कहानियां।