सोच रहे हैं नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? यहां मिलेगी अपकमिंग फिल्मों-सीरीज की लिस्ट

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अगले हफ्ते एंटरटेनमेंट की पावरफुल डोज मिलने वाली है। ओटीटी जायंट प्लेटफॉर्म पर 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार हैं। चाहे आप सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हों या फिर ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री देखने वाले, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग फिल्मों और वेब सीरीज की रिलीज डेट और उनकी कहानियां।
नेटफ्लिक्स पर 15 अप्रैल को रिलीज होने जा रही यह सीरीज एक शेफ की कहानी है, जो अपनी मां के रेस्टोरेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। उसे मजबूरी में नए और टैलेंटेड शेफ के साथ काम करना पड़ता है, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती।
सस्पेंस-थ्रिलर से लबरेज यह सीरीज 15 अप्रैल को रिलीज होगी। एक कपल का हनीमून उस वक्त जानलेवा बन जाता है जब उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी अमीर जोड़े से होती है। एक पुराना क्रिमिनल और एक मर्डरर उनका पीछा कर रहे हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है।
दो यंग एम्प्लॉई अपने बॉस और उनकी पत्नी के बीच होने वाली बड़ी लड़ाई का वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी जंग, जिसे जीतना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। बीफ का यह नया सीजन 16 अप्रैल को रिलीज होगा।
नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सड़क पर हुई एक मामूली कहासुनी के बाद एक बेटा गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच जाता है। गुस्से में पागल पिता अपने बेटे का बदला लेने के लिए एक खूंखार रास्ते पर निकल पड़ता है।
अगर कुदरत के करीब रहना पसंद करते हैं तो आपको यह शो जरूर देखना चाहिए। इसमें एक नेचर लवर सर डेविड एटनबरो गोरिल्ला के एक खास ग्रुप की अद्भुत कहानी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में साझा करेंगे। रिलीज डेट 17 अप्रैल होगी।
यह शो फैंस का फेवरिट रहा है। इस नए सीजन में कुछ दोस्त खुद को अकेले परेशान होता पाते हैं, जबकि उनकी पार्टनर्स अपनी नई पहचान बनाने में जुटी हैं। क्या मर्दों के लिए अलग से बनाई गई हाउसिंग उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाएंगी?
कॉलेज के पहले साल में डेवोन अपनी रूममेट के साथ दोस्ती करती है। हालांकि यह दोस्ती जल्द ही कड़वाहट और बदले वाली जंग में बदल जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा रिश्ता मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। रिलीज डेट 17 अप्रैल रहेगी।
सच्ची घटना पर आधारित यह ड्रामा वेब सीरीज 18 अप्रैल को रिलीज होगी। कहानी की बात करें तो एक अमेरिकी इतिहासकार पर मानहानि का आरोप लगाया जाता है। उसे कोर्ट में यह साबित करना है कि होलोकॉस्ट वाकई में हुआ था, ताकि वह खुद को और सच को बचा सके।