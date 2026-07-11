Netflix 11 to 18th July: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? आने वाली हैं ये फिल्में और वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं? इनकी कहानी क्या होगी और ये कितनी तारीख को रिलीज होंगी? साथ ही इनमें से आपके लिए कौन सी छुट्टी का दिन आराम से बिताने के लिए बेस्ट रहेगी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।