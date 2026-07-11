Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Netflix 11 to 18th July: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? आने वाली हैं ये फिल्में और वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? जानिए OTT पर आने वाली हैं कौन सी फिल्में और वेब सीरीज जो इस हफ्ते छुट्टी पर घर बैठे आराम से एन्जॉय कर सकते हैं।

Puneet ParasharJul 11, 2026 06:35 pm IST
1/7

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं? इनकी कहानी क्या होगी और ये कितनी तारीख को रिलीज होंगी? साथ ही इनमें से आपके लिए कौन सी छुट्टी का दिन आराम से बिताने के लिए बेस्ट रहेगी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।

2/7

गोल्डन कामुय

अगर आपको ट्रेजर हन्ट वाली कहानियां पसंद हैं तो यह सीरीज आपको पसंद आएगी। कहानी तीन गुटों की है जिनमें सोने के खजाने को पाने के लिए भयंकर लड़ाई चल रही है।

3/7

द अपार्टमेंट जॉब

अगर आपको मनी हाइस्ट जैसी फिल्में और वेब सीरीज पसंद आती हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। कहानी एक एक्स माफिया की है जो एक अपार्टमेंट में मौजूद बहुत सारे पैसों को चुराने के लिए एक वकील के साथ हाथ मिलाता है।

4/7

मी बिफोर मी

कुछ यूनिक और फैमिली फ्रेंडली देखना चाहते हैं तो यह देखिए, कहानी एक ऐसे लड़के की है, जिसे स्कूल से फैमिली हिस्ट्री पर एक प्रोजेक्ट मिला है। अब इस प्रोजेक्ट के बहाने वह अपने पिता के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है।

5/7

23000 लाइव्स

कुछ लोग इंसानियत की बात करते हैं लेकिन कुछ इसे असल में जमीन पर चरितार्थ करना चाहते हैं। कहानी कुछ ऐसे लड़कों की है जो भूमध्यसागर के बीच कुछ रिफ्यूजियों की जान बचाने के लिए निकल पड़े हैं।

6/7

डिजायर

यह सीरीज बच्चों के साथ देखने के लिहाज से नहीं है। कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है, जो अपनी बेटी के स्विमिंग कोच के साथ अफेयर कर लेती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे यह रोमांस एक खूनी खेल में बदलने लगता है।

7/7

द मैप ऑफ लॉन्गिंग

मौत से पहले लूसी नाम की लड़की अपनी बहन के लिए एक अजीब सा गेम तैयार करती है। यह खेल लूसी की बहन ग्रेटा को उसकी बहन की आत्मा की खोज की तलाश पर ले जाएगा।

Netflix
Hindi NewsफोटोमनोरंजनNetflix 11 to 18th July: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते क्या देखें? आने वाली हैं ये फिल्में और वेब सीरीज