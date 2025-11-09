हो जाइए तैयार! नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा एंटरटेनमेंट की आंधी, रिलीज होंगी ये 7 दमदार फिल्में और सीरीज

लास्ट सामुराई स्टैन्डिंग

खून खराबा पसंद नहीं है तो यह सीरीज आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो देखिए यह गजब की कहानी जिसमें एक तलवारबाज एक ऐसे खेल का हिस्सा बनता है जिसमें उसके पास बस दो ही विकल्प हैं, मरो या जीतो। रिलीज डेट - 13 नवंबर।