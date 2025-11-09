हो जाइए तैयार! नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा एंटरटेनमेंट की आंधी, रिलीज होंगी ये 7 दमदार फिल्में और सीरीज

अगर इस हफ्ते घर बैठे एन्जॉय करने के लिए कोई बढ़िया फिल्म या सीरीज तलाश रहे हैं तो आपकी खोज खत्म हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। तो चलिए झट से जान लेते हैं उनकी कहानी और रिलीज डेट।
हर मुश्किल हालात के लिए तैयार अमेरिकी नौसेना के जवानों के शौर्य की दास्तां सुनाती यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज आपके दिल में उनके प्रति सम्मान को और बढ़ा देगी। यह सीरीज दिखाती है कि कैसे यंग लड़के देश के लिए अपनी जवानी जोखिम में डालते हैं। रिलीज डेट- 10 नवंबर।
मौत के बाद जेस को अब यह समझने के लिए अपनी एक दोस्त की मदद चाहिए, कि वो पृथ्वी पर ही क्यों अटकी रह गई है? क्या इसका कनेक्शन बेन नाम के उस लड़के से जुड़ा है जिसके साथ उसने घोस्टिंग की थी। रिलीज डेट - 11 नवंबर।
रोंगटे खड़े कर देने वाली यह डॉक्यूमेंट्री एक टीनेजर लड़की की कहानी सुनाती है जिसे उसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने किडनैप कर लिया था। कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला देखना चाहते हैं तो यह सीरीज देखिए। रिलीज डेट - 12 नवंबर।
पति से धोखा खाने के बाद एक पत्नी इरॉटिक मैगजीन चलाने का तय करती है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। रिलीज डेट- 12 नवंबर।
जब एक कुख्यात सीरियल किलर का एक युवा महिला द्वारा एक फिल्म के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसका अतीत उसके पहले प्यार से जुड़े सदमे और दिल टूटने के गहरे जाल का खुलासा करता है। रिलीज डेट - 13 नवंबर।
खून खराबा पसंद नहीं है तो यह सीरीज आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो देखिए यह गजब की कहानी जिसमें एक तलवारबाज एक ऐसे खेल का हिस्सा बनता है जिसमें उसके पास बस दो ही विकल्प हैं, मरो या जीतो। रिलीज डेट - 13 नवंबर।
कहानी साल 1980 के एक चोर की है जिसने एक के बाद एक शॉकिंग वारदातें कीं और अथॉरिटीज से लेकर प्रशासन तक को हिला दिया। रिलीज डेट- 13 नवंबर।
कहानी एक लड़की और लड़के की है। लड़का बैचलर है और लड़की की शादी होने जा रही है। एक अजीब सी घटना के बाद अब दिक्कत यह है कि उन्हें नींद नहीं आती है जब तक वो एक दूसरे के सामने ना हों। रिलीज डेट - 11 नवंबर।