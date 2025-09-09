Netflix this week: इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आएंगी ये फिल्में, एलियन्स के रहस्य खोलता यह शो भी शामिल

अगर आप भी खाली वक्त में और वीकेंड पर घर पर रहकर आराम से नेटफ्लिक्स देखते हुए रिलैक्स करना पसंद करते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। चलिए जानते हैं उनकी रिलीज डेट और उनकी कहानियों के बारे में।
एक पति जब अपनी पत्नी के एक्स हसबैंड का परिवार के साथ अपने घर पर स्वागत करता है तो चीजें काफी ठीक लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह इस बात की लड़ाई के मैदान में बदल जाता है कि कौन बेहतर बाप है। शो 9 सितंबर को रिलीज होगा।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही 11 सितंबर को रिलीज होगा ब्यूटी इन ब्लैक का दूसरा सीजन। एक वक्त पर सेक्स वर्कर रही किम अब एक ब्यूटी ब्रांड के लिए काम करती है और बिलकुल बेरहम अंदाज में चीजों को हैंडल करती है। इस ब्यूटी ब्रांड की आड़ में पीछे क्या कुछ चल रहा है, यह आपके होश उड़ा देगा।
साल 1960 में एक वैश्यालय से कुछ लड़कियां गायब हो गईं। जब पड़ताल शुरू हुई तो रहस्य गहराता चला गया। द डेड गर्ल्स नेटफ्लिक्स पर 10 सितंबर को रिलीज होगी।
मारग्रेट नाम की एक लड़की कहानी जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। साल 1970 के बैकड्रॉप की यह कहानी एक ऐसी लड़की की है, जिसे जिंदगी में दोस्ती से लेकर परिवार और रिश्तों तक सब कुछ खुद तलाशना है। रिलीज डेट 11 सितंबर।
डायरी ऑफ अ डिच्ड गर्ल यानि एक धोखा खाई लड़की की कहानी। निजी जिंदगी में जब बहुत कुछ हो चुका है तो कई बार चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैल्मो ने हार नहीं मानी है। यह शो आप नेटफ्लिक्स पर 11 सितंबर से देख पाएंगे।
50 से ऊपर की उम्र में प्यार तलाश रहे कपल्स की कहानी। नेटफ्लिक्स का यह शो 10 सितंबर को रिलीज हो रहा है। इसके कई सीजन एक साथ आएंगे।
हिस्ट्री टीवी 18 का सुपरहिट शो एनशिएन्ट एलियन्स 14 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है। यह शो आपको दिखाता है कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन रहस्यों का लेना-देना एलियन्स से हो सकता है।