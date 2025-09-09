Netflix this week: इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आएंगी ये फिल्में, एलियन्स के रहस्य खोलता यह शो भी शामिल

ब्यूटी इन ब्लैक

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही 11 सितंबर को रिलीज होगा ब्यूटी इन ब्लैक का दूसरा सीजन। एक वक्त पर सेक्स वर्कर रही किम अब एक ब्यूटी ब्रांड के लिए काम करती है और बिलकुल बेरहम अंदाज में चीजों को हैंडल करती है। इस ब्यूटी ब्रांड की आड़ में पीछे क्या कुछ चल रहा है, यह आपके होश उड़ा देगा।