Netflix this Week: नेटफ्लिक्स ने तो बदल दिया खेल, वैलेंटाइन वीक में आएंगी ये फिल्में

अ फादर्स मिरैकल

कैसा लगता है जब आपको उस गुनाह की सजा दी जाए जो आपने किया भी नहीं है? नेटफ्लिक्स पर 13 फरवरी से आप देख सकेंगे एक ऐसे पिता की कहानी, जिसे उस जुर्म के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने किया भी नहीं था, अपने छोटी बेटी को अकेला छोड़कर उसे जेल जाना पड़ता है और इस दौरान वो खुद को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ता है, ताकि अपनी बेटी के पास वापस लौट सके।